사진 = KBS2TV '너 말고 다른 연애' 캡처

사진 = KBS2TV '너 말고 다른 연애' 캡처

KBS 2TV '너 말고 다른 연애' 서강준과 안은진이 결국 각자의 '다른 너'에게 향했다. 10년 연애를 강력히 흔든 다른 연애의 엔딩이 앞으로의 현실 멜로 서사에 궁금증을 증폭시켰다.지난 24일 방송된 KBS 2TV 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'(연출 황승기·이가람/극본 유수지) 11회에서 이미도(안은진 분)는 자신이 밀어붙였던 한 달의 다른 연애의 씁쓸한 현실을 절실히 체감했다. 남궁호(서강준 분)가 박수아(조아람 분)와 동침한 걸 목격한 데 이어 남궁호에 대해 "내가 아는 사람 중 제일 멋있는 사람"이라며 당돌하게 맞서는 박수아에게 말문마저 막혔다. "네가 원한 게 이건가? 상처받고 싶다며, 어때?"라며 정곡을 찌르는 남궁호의 직설엔 "엿같이 더럽다"는 고백도 터져 나왔다.'쿨'할 수 없는 비틀린 마음은 박수아가 임시보호중인 고양이 '밤비'의 입양 홍보 사진을 본 후 절정으로 치달았다. 박수아의 집 냉장고에 걸린 자화상은 분명 남궁호가 그린 그림이었다. 입양을 가장해 그녀의 집에 쳐들어간 이미도는 "남궁호의 것은 모두 내 것"이라는 황당한 주장을 펼치며 그림을 떼어냈다. 박수아 역시 죄책감을 덜고 싶은 이미도의 속내를 꿰뚫으며 물러서지 않았다. 이미도는 결국 자격도 염치도 없지만 너무 갖고 싶었던 것이라고 눈물로 털어놓으며 무너졌다.그 기저엔 깊은 두려움이 자리했다. 이미도는 열정도 에너지도 사라진 영화를 그만두면서까지 새출발을 했지만 아직 한 걸음도 떼지 못했다. 요즘 뉴스에 보도될 정도로 화제를 일으킨 영화의 신인감독이 대학 동기였지만 축하도 못 해주는 옹졸한 마음도 무서웠다. 앞으로 나아갈 용기도, 그렇다고 되돌아갈 자신도 없었다. 그런데 박수아를 향한 남궁호의 미묘한 감정 변화까지 감지했다. 자신이 등 떠밀었지만 "박수아 좋아하지 마"라고 요구한 건 남궁호마저 진짜 떠날지 모른다는 불안 때문이었다.이미도의 직감대로 남궁호는 흔들렸다. 이미도가 인생의 전부라며 넘지 못하게 선을 그어도 박수아는 "날 만나는 동안엔 한 순간이 아니라 계속 행복하게 해주는 게 목표"라며 변함없이 남궁호의 마음을 파고들었다. 게다가 자기 것은 아무것도 없이 이미도 빼면 빈털터리로 버석버석 말라가고 무채색이 되는 인생을 살지 말라며 '남궁호 대리님의 50가지 장점'을 적어 진심을 전했다. 이미도가 자신을 불쌍하게 볼 때마다 비참해도 참고 버텨온 남궁호에게 박수아는 "누군가를 진심으로 사랑할 줄 아는 게 짜증나도록 멋있는 남자"라고 북돋아 줬다.결국 남궁호는 박수아에게 달려갔다. 회사 비리 추적에 자신이 끼어들지 못하도록 홀로 고군분투 중인 남궁호를 위해 박수아가 비리 증거 영상이 담긴 휴대전화를 찾으러 위험한 전당포에 갔다는 소식을 엄호식(이준혁 분) 과장으로부터 들었기 때문. 익숙한 길을 벗어나 달리는 동안 자신을 계속 행복하게 해주고 싶다던 그녀의 진심도 떠올렸다. 마침내 무사한 박수아를 발견한 남궁호는 거칠게 숨을 몰아쉬며 그녀를 끌어안았다.그 시각 이미도는 한태승(이주안 분)에게 향했다. 한태승은 이미도를 웃게 해주고 싶다며 멀미약을 먹으면서까지 놀이기구를 함께 탔고 중간에 나와도 자신 앞에서 체면을 구겨도 괜찮다며 대학 동기의 영화도 함께 봐줬다. 도망치게 해주겠다던 남자가 이제는 두려운 현실을 함께 마주해주는 사람이 된 것이다. 한태승은 남궁호가 떠날까 무서워 자신에게 온 걸 알면서도 이미도를 품었고 "나를 더 좋아해 보는 게 어때? 나 좀 좋아해주라"라며 다가갔다. 박수아를 끌어안은 남궁호와 이미도에게 입을 맞출 듯 다가가는 한태승의 모습이 교차한 엔딩은 깊어진 '다른 연애'로 인해 달라진 네 사람의 관계를 둘러싼 텐션을 끌어올렸다.KBS 2TV 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애' 12회는 25일 일요일 밤 9시 20분에 방송된다. 국내 방송과 동시에 글로벌 스트리밍 서비스 아마존 프라임 비디오를 통해 전 세계 240여 개국 시청자들에게도 공개된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr