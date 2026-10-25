지예은이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

지예은이 '런닝맨'에서 거액의 식사비를 결제할 위기에 놓인다. / 사진제공=SBS

댄서 바타와 오는 12월 결혼을 앞둔 지예은이 '런닝맨'에서 거액의 식사비를 결제할 위기에 놓인다. 개인 카드로 비용을 부담해야 하는 게임에서 당첨된 데 이어 식사에서 제외할 멤버까지 직접 선택해야 하는 상황에 부닥친다.25일 방송되는 SBS 예능 '런닝맨'에서는 종로3가를 배경으로 멤버들이 개인 카드 결제를 피하기 위해 경쟁하는 '법카 어딧세이' 레이스가 펼쳐진다.멤버들은 미국 CNN에도 소개된 종로3가를 찾아 다양한 한국 문화 체험에 나선다. 법인 카드를 확보하지 못하면 체험비부터 식사비까지 개인 카드로 결제해야 하는 규칙에 따라 치열한 눈치 싸움이 이어진다.멤버들은 최근 SNS에서 '혁필화 할아버지'로 화제를 모은 전문가를 만난다. 혁필화는 단단한 가죽 붓을 이용해 여러 색의 글씨와 그림을 겹쳐 그리는 전통 예술이다. 멤버들은 오는 12월 결혼하는 지예은을 위해 그의 이름을 작품으로 만들어달라고 요청한다. 순식간에 완성된 화려한 그림에 모두 놀라움을 감추지 못했다는 후문이다.AI를 활용해 사주와 관상을 봐주는 카페에도 방문한다. 유재석이 가장 먼저 재물 운을 확인하려 하자 멤버들은 "형이 재물 운을 왜 봐!"라며 집단 반발한다. 평소 재력가로 알려진 유재석이 어떤 사주 결과를 받았을지 관심이 쏠린다.점심시간에는 사비 결제를 둘러싼 경쟁이 한층 치열해진다. 이날 메뉴는 멤버들에게도 생소한 덕자찜으로, 무려 50cm에 달하는 크기에 모두가 놀란다. 그러나 식사할 수 있는 인원은 단 5명으로 제한돼 누가 음식을 먹고 비용을 부담할지를 두고 신경전이 벌어진다.멤버들은 개인 카드와 법인 카드를 한 줄로 늘어놓은 뒤, 줄자를 조절해 멈춘 칸에 놓인 카드로 식사비를 결제하는 게임에 도전한다. 적지 않은 금액이 걸린 만큼 어느 때보다 신중하게 승부에 임하지만, 결국 지예은의 카드가 당첨된다. 예상치 못한 결과에 지예은은 망연자실한다.지예은은 자신과 함께 식사에서 제외될 멤버까지 지목해야 하는 상황에 놓인다. 그는 자신의 결혼식에서 각각 사회와 축가를 맡기로 한 유재석과 김종국은 제외 대상에서 빼주겠다는 뜻을 밝힌다. 양세찬은 "이렇게 가면 너무 학연, 지연 아니냐"라며 반발한다. 멤버들은 "어디가 학연, 지연이야?", "학연, 지연 뜻을 지금까지 모른 거냐"라고 되물으며 양세찬의 발언을 지적한다. 엉뚱한 단어 선택을 둘러싼 설전이 웃음을 자아낼 예정이다.'런닝맨'은 25일 오후 6시 10분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr