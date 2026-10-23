지예은이 과거 SBS '런닝맨'에서 로이킴이 자신의 축가를 약속했다고 주장했다. / 사진=텐아시아DB

가수 로이킴이 서운함을 드러낸 지예은에게 당황한 모습을 보였다. / 사진=유튜브 채널 '짐종국' 영상 캡처

가수 로이킴이 과거 배우 지예은에게 결혼식 축가를 약속했던 일이 언급되자 당황했다.22일 유튜브 채널 '짐종국'에는 '예은이 축가 해줄거야...?'라는 제목의 영상이 게재됐다. 로이킴과 유튜버 호주타잔은 김종국과 함께 운동하며 다양한 이야기를 나눴다.김종국은 로이킴에게 결혼식 축가 요청을 자주 받는지 물었다. 로이킴은 부탁이 많이 들어오는 탓에 오히려 축가를 부르지 못하고 있다고 답했다. 한 사람의 결혼식에서 노래를 불러주면 다른 지인들도 같은 부탁을 한다는 것. 그는 "축가 요청을 거절했다가 뒤에서 험담을 들은 적도 있다"고 털어놨다.그러던 중 김종국은 로이킴이 과거 SBS '런닝맨'에서 지예은의 결혼식 축가를 약속했던 일을 언급했다. 이를 기억하지 못하던 로이킴은 "그랬냐"며 당황한 반응을 보였다. 이어 "너무 축하하니까 해드리고 싶은데"라며 확답을 피했다.김종국은 곧바로 지예은에게 전화를 걸어 당시 상황을 확인했다. 지예은은 로이킴이 축가를 불러주겠다고 했던 사실을 기억하고 있었다. 그러나 로이킴이 선뜻 대답하지 못하자 "그렇게 하기 싫으시면"이라며 장난스럽게 서운함을 표현했다.김종국은 "하기 싫은 건 아니고 로이킴이 원래 축가를 안 하기로 원칙을 정해놓고 회사에서 그렇게 하고 있다"며 대신 설명했다. 이에 지예은은 "그럼 그때 왜 해주신다고 했냐. 한입으로 두말하시냐"고 받아쳤다. 로이킴은 "제가 그랬던 게 기억이 안 난다"며 당황한 모습을 보여 웃음을 자아냈다.한편 지예은은 오는 12월 12일 댄서 바타와 결혼식을 올린다. 1994년생 동갑내기인 두 사람은 지난 4월 열애를 인정하고 공개 연애를 이어오다 9월 결혼 소식을 전했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr