사진 제공 = TV CHOSUN '금타는 금요일'

트로트가수 김용빈이 모두를 행복하게 할 특별한 무대를 준비한다.23일 방송되는 TV CHOSUN '금타는 금요일' 42회에서는 '국민 떼창 특집'이 펼쳐진다. 10인의 트롯 톱스타들은 조용필, 남진, 인순이 등 대한민국 가요계를 대표하는 가수들의 히트곡으로 대결에 나선다.그중 진(眞) 김용빈은 평소의 애절한 감성을 잠시 내려놓고 유쾌한 변신에 나선다. 그가 선곡한 노래는 야구장 응원가로도 사랑받는 윤향기의 '나는 행복합니다'. 김용빈은 "요즘 너무 행복한 삶을 살고 있다"라며 "여러분 앞에서 노래할 때가 가장 행복하다"라고 밝힌다.이어 청량하고 생기 넘치는 목소리로 무대를 채우며 현장에 해피 바이러스를 전파한다. 이를 지켜본 추혁진은 "관객분들 표정을 보니 모두가 행복해지는 마법을 본 것 같다"라고 놀란다. 지난주 챕터3에서 자신의 첫 100점을 기록하며 상승세를 탄 김용빈이 이번에도 기세를 이어갈 수 있을지 관심이 모인다.순위 반등을 노리는 하위권의 흥 대결도 빼놓을 수 없다. 미(美) 오유진은 조용필의 '여행을 떠나요'를 선곡한다고. 관객들을 자리에서 일으켜 세운 데 이어 맛깔나는 꺾기 창법을 더하며 자신만의 색깔로 명곡을 재해석한다.이에 맞서는 남승민은 박주희의 '자기야'로 열정적인 댄스부터 기타 퍼포먼스까지 선보인다. 황금별이 절실한 상황인만큼 누구보다 알차게 무대를 채운 두 사람. 과연 치열한 접전 끝에 누가 웃게 될까.여기에 '국민 떼창 특집'에 걸맞은 메기 싱어가 무려 두 명이나 출격해 열기를 더한다. 첫 번째 메기는 온 국민이 아는 히트곡의 주인공. MC 김성주는 "여기 계신 모든 분이 첫 소절부터 따라 부르게 될 것"이라며 자신감을 보인다. 과연 등장만으로 객석을 들썩이게 할 주인공은 누구일까.두 번째 메기 역시 국민 떼창곡을 보유한 가수로, 미스코리아 출신이라는 이색 이력까지 공개된다. 이에 안성훈은 '2025 미스코리아' 진(眞)이자 '미스트롯4' 참가자였던 정연우의 이름을 언급하며 기대감을 보인다. 안성훈의 광대를 한껏 끌어올린 메기 싱어의 정체는 누구일지 본 방송에서 확인할 수 있다.한편, '금타는 금요일'은 오늘(23일) 밤 10시 방송된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr