사진 출처 : 앤드마크

배우 강태주의 비하인드 컷이 공개됐다.강태주는 티빙 오리지널 ‘내가 떨릴 수 있게’에서 로앤드 부대표 윤지오 역을 맡아 능청스러우면서도 유쾌한 매력을 뽐내고 있다.이 가운데 공개된 사진 속 강태주는 각기 다른 스타일링과 분위기로 시선을 사로잡는다. 단정한 니트와 셔츠를 매치한 모습부터 캐주얼한 재킷 스타일링까지 자연스럽게 소화하고 있다.특히 카메라를 향해 은은한 미소를 짓거나 편안한 자세로 포즈를 취하는 등 꾸밈없는 모습에서도 특유의 부드러운 매력이 묻어난다. 여기에 차분하면서도 깊이 있는 눈빛으로 한층 성숙한 분위기를 자아낸다.극 중 강태주는 누구와도 쉽게 어울리는 친화력과 능청스러운 매력을 지닌 윤지오를 자연스럽게 표현하고 있다. 특히 오랜 친구 독고달(김재영 분)과의 유쾌한 티키타카는 물론, 상대를 배려하는 다정한 면모까지 캐릭터의 다양한 매력을 보여준다.이처럼 작품 속에서는 유쾌한 에너지로, 카메라 밖에서는 편안한 매력으로 눈길을 끄는 강태주. 캐릭터에 자신만의 색깔을 입히며 존재감을 발산하고 있는 그가 앞으로 보여줄 활약에도 관심이 모인다.한편, ‘내가 떨릴 수 있게’는 티빙에서 만나볼 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr