차예련이 시어머니와 함께한 유쾌한 데이트 현장을 공개했다. / 사진='차장금 차예련' 유튜브 캡처

차예련이 시어머니와 함께한 유쾌한 데이트 현장을 공개했다. / 사진='차장금 차예련' 유튜브 캡처

배우 차예련이 시어머니와 함께한 유쾌한 데이트 현장을 공개하며 남편 주상욱을 향한 솔직한 속내를 밝혔다.지난 22일 유튜브 채널 '차장금 차예련'에는 '주상욱 시청 금지. 남편 몰래 시어머니와 양재천 데이트'라는 제목의 영상이 게재됐다. 차예련이 시어머니와 함께 시간을 보내는 모습이 담겼다. 두 사람은 시종일관 친구처럼 다정한 케미를 자랑하며 눈길을 끌었다.주상욱의 어머니는 차예련과의 첫 기억으로 과거 드라마 '황금무지개'를 꼽았다. 시어머니는 "그때는 우리 아들과 아무 상관이 없을 때"라며 "당시 (차예련이) 나쁜 역할을 맡았는데도 이상하게 호감이 갔다"라고 털어놨다.이후 아들 주상욱과의 열애 소식을 들었을 때 무척 반가웠다고 회상했다. 그는 "내가 너무 예쁘게 본 배우인데 놀랐다"고 소감을 밝혔다. 이어 처음 본 며느리의 실물에 대해 "얼굴이 숟가락만 했다"며 "여자 연예인 얼굴 처음 보는 거"라고 말해 웃음을 자아냈다.두 사람은 주상욱에 대한 솔직한 이야기를 이어갔다. 차예련은 "주상욱과 시어머니가 만나면 먹고 맨날 싸운다"며 "이유가 없다. 일단 얼굴 보면 한번은 싸워야 한다. 처음에는 좀 놀랐다"고 고백했다. 시어머니는 "다른 사람 말 들어보면 아들이 엄마랑 친하지 않더라"라고 말했다. 이에 차예련은 "친한 집들도 있는데, 난 오히려 오빠가 너무 효자가 아니라서 좋다"며 "내가 더 잘하게 된다"라고 설명했다. 차예련은 남편의 빈자리를 채우기 위해 자신이 먼저 시어머니에게 안부 전화를 걸고 선물을 챙기며 다리를 놓는다고 덧붙였다.시어머니는 "효자가 아닌 걸 알아주니 다행"이라며 고마움을 표현했고 차예련은 "대화 내용이 좀 이상한 것 같기도 하다"며 당황하는 모습을 보였다. 시어머니는 "(아들이) 예련이를 안 만났으면 어쩔 뻔했나"며 "그래서 내가 '우리 집 기둥'"이라고 한다"며 깊은 애정을 나타냈다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr