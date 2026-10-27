배우 서현우가 티빙 '로또 1등도 출근합니다'에서 양준호 역을 맡아 열연을 펼쳤다. / 사진제공=저스트엔터테인먼트

티빙·tvN '로또 1등도 출근합니다'에서 양준호 대리 역을 맡은 배우 서현우. / 사진=티빙 제공

배우 서현우가 티빙 '로또 1등도 출근합니다'에서 양준호 역을 맡아 열연을 펼쳤다. / 사진제공=저스트엔터테인먼트

배우 서현우가 '로또 1등도 출근합니다'에서 호흡을 맞춘 박보경을 향한 존경심을 표했다. 한국예술종합학교(이하 한예종) 선후배 사이인 두 사람은 이번 작품을 통해 처음으로 연기 호흡을 맞췄다.서현우는 23일 서울 논현동의 한 카페에서 열린 인터뷰를 통해 티빙·tvN 드라마 '로또 1등도 출근합니다'(이하 '로또1등')에 관한 이야기를 취재진과 나눴다. 최근 종영한 '로또1등'은 로또 1등에 당첨된 뒤에도 회사에 다니는 팀장 공은태(이준혁 분)와 동료들의 이야기를 그린 오피스 드라마다. 서현우는 극 중 공은태와 갈등을 겪다가 관계를 회복하고 든든한 동료로 거듭나는 양준호 대리 역을 맡았다.'로또1등'에는 서현우를 비롯해 박보경, 오대환 등 한예종 출신 배우들이 함께 출연했다. 세 사람 중 가장 선배인 박보경은 서현우가 학창 시절부터 존경해 온 배우다. 서현우는 작품에서 가장 인상 깊었던 동료를 묻자 주저 없이 박보경을 꼽았다.그는 "모든 배우를 언급하고 싶지만, 박보경 선배님이 특히 인상 깊었다. 내가 학교에 다닐 때는 이미 한참 선배님이셨다"며 "늘 멀리서 우러러보던 분이었다. 무대에서도 정말 빛이 나는 배우였다"고 회상했다. 이어 "선배님이 결혼과 육아로 공백기를 가지셨다가 드라마를 통해 다시 활동하시는 모습을 봤다. 언젠가 꼭 현장에서 만나고 싶었다"며 "이번 작품에서 쿠키 영상이지만 짧게나마 단둘이 연기하는 장면이 있었다"고 말했다.서현우는 박보경과의 촬영을 떠올리며 감탄을 쏟아냈다. 그는 "에너지와 포스가 정말 엄청났다. 너무 멋있어서 감동할 정도였다"며 "할리우드 배우 같은 느낌을 받았다. 영화 '악마는 프라다를 입는다'의 메릴 스트립 같은 인상이었다"고 극찬했다.박보경 역시 앞서 진행된 인터뷰에서 서현우를 오래전부터 눈여겨본 후배로 꼽았다. 그는 이번 작품을 통해 서현우와 처음 호흡을 맞추게 돼 기뻤다고 밝혔다. 서로를 인상 깊게 지켜봐 온 두 배우가 '로또1등'을 통해 만난 셈이다.서현우는 배우로 활동하며 좋은 사람과 작품을 만나는 순간을 '로또'에 비유하기도 했다. 그는 "일하면서 누군가를 만나거나 작품을 만나는 게 로또처럼 느껴질 때가 있다. 나를 성장시켜 준 작품들이 분명히 있었고, 그 작품들이 내 인생의 로또"라고 말했다. 대표적인 작품으로는 '악의 꽃', '남산의 부장들', '헤어질 결심'을 꼽았다. 서현우는 "이 작품들이 배우로서 내 색깔을 조금 더 선명하게 보여줄 수 있는 계기"라며 "지금까지 연기를 이어갈 수 있는 힘이자 자양분이다"고 설명했다.실제로 로또 1등에 당첨된다면 어떨까. 서현우는 "인터뷰를 마치고 재미 삼아 로또를 샀는데 20억 원에 당첨된다면 인생이 달라질까 상상해 봤다"며 "20억 원이 아니라 200억 원에 당첨되더라도 크게 다른 삶을 살 것 같지는 않다"고 답했다. 이어 "좋아하는 일을 시도할 수 있는 폭은 넓어질 것 같다. 직접 작품을 제작하거나 극단, 단편영화 작업을 위한 모임을 꾸릴 수도 있을 것"이라며 "그렇다고 갑자기 연기를 그만두고 해외여행만 다니거나 건물을 사두고 살 것 같지는 않다"고 덧붙였다.그가 배우로서 끊임없이 새로운 작품에 도전하는 이유도 같은 맥락이다. 서현우는 "어떤 캐릭터로 사랑받았다고 해서 비슷한 역할만 찾으면 정체될 것 같다. 이미 대중에게 좋은 반응을 얻은 역할이니 안전한 선택일 수는 있다"고 말했다. 이어 "하지만 같은 결의 연기를 반복하면 나 자신이 재미를 느끼지 못할 것 같다. 배우로서 내가 느끼는 즐거움도 중요하다"고 강조했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr