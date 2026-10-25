배우 서현우가 티빙 '로또 1등도 출근합니다'에서 양준호 역을 맡아 열연을 펼쳤다. / 사진제공=저스트엔터테인먼트

배우 서현우가 티빙 '로또 1등도 출근합니다'에서 양준호 역을 맡아 열연을 펼쳤다. / 사진제공=저스트엔터테인먼트

티빙·tvN '로또 1등도 출근합니다'에서 양준호 대리 역을 맡은 배우 서현우. / 사진=티빙 제공

배우 서현우가 앞으로 도전하고 싶은 장르로 멜로를 꼽았다.서현우는 23일 서울 논현동의 한 카페에서 열린 인터뷰를 통해 티빙·tvN 드라마 '로또 1등도 출근합니다'(이하 '로또1등')에 관한 이야기를 취재진과 나눴다. 최근 종영한 '로또1등'은 로또 1등에 당첨된 뒤에도 회사에 다니는 팀장 공은태(이준혁 분)와 동료들의 이야기를 그린 오피스 드라마다. 서현우는 극 중 공은태와 갈등을 겪다가 관계를 회복하고 든든한 동료로 거듭나는 양준호 대리 역을 맡았다.특별출연을 포함해 올해 6편의 작품에 참여한 서현우는 새로운 역할에 도전하는 것을 작품 선택의 기준으로 꼽았다. 익숙하지 않거나 어렵게 느껴지는 캐릭터를 선호한다는 그는 이를 '도장 깨기'에 비유했다. 앞으로 도전하고 싶은 장르로는 멜로를 꼽았다.서현우는 "멜로를 꿈꾸고 있다. 미장센이 강한 비주얼 중심의 멜로보다 가슴이 찢어질 것 같은 감성적이고 심리적인 멜로를 해보고 싶다"며 "정말 어른들의 멜로에 도전하고 싶다"고 밝혔다. 그는 "배우로 활동하면서 점점 연기 테크닉과 경험이 쌓이고 있다. 그런데 이 모든 기술과 경험을 와르르 무너뜨릴 만큼 감정이 요동치는 멜로를 꼭 하고 싶다"고 강조했다.서현우가 떠올린 작품은 최민식 주연의 영화 '파이란'이었다. 서현우는 "남녀 주인공 사이에 직접적인 스킨십이 많지는 않지만 그리움과 애틋함, 미안함 같은 감정이 명확하게 느껴진다"며 "그렇게 여러 감정이 요동치는 장면을 꼭 연기해 보고 싶다"고 말했다.새로운 연기에 대한 갈증을 드러낸 서현우는 무명 시절 느꼈던 열등감도 털어놨다. 극 중 양준호는 뛰어난 업무 능력에도 승진에서 누락되고, 자신보다 어린 공은태가 팀장으로 부임하면서 열등감과 불만을 품게 되는 인물이다. 서현우 역시 자신의 능력을 보여줄 기회조차 얻지 못했던 시절이 있었다고 밝혔다.그는 "연극과 뮤지컬을 하고 독립·단편영화도 많이 찍었다. 영화사에 직접 프로필을 돌리러 다니기도 했다"며 "스스로는 연기가 많이 쌓였다고 느꼈고 누군가 앞에서 마음껏 보여주고 싶었지만, 세상이 나를 알아주지 않는 것 같았다. 캐스팅이 되지 않던 시절에는 양준호와 비슷한 감정을 느꼈던 것 같다"고 회상했다.그런 시기를 버틸 수 있었던 데에는 동료들의 힘이 컸다. 서현우는 "그냥 계속했다. 좌절하지 않았다고 하면 거짓말"이라며 "다행히 주변에 포기하지 않는 동료들이 많았다. 나와 비슷한 상황에 있는 사람들과 어울리며 서로 힘을 얻었다"고 말했다. 이어 변요한, 이현욱, 이동휘, 류준열, 이상희, 김준한 등을 언급하며 "비슷한 나이대의 친구들이 모두 무명 시절을 겪었다. 그때 서로 응원하고 힘을 북돋우며 함께 이겨냈다"며 "지금은 그 친구들 모두 배우로서 자리를 잡고 활발하게 활동하고 있다"고 말한 뒤 미소 지었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr