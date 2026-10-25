전현무가 캐나다 캘거리로 떠난다. / 사진=텐아시아DB

전현무, 이준, 이주빈이 캐나다 캘거리로 떠난다. / 사진제공=MBN

방송인 전현무가 캐나다 여행 중 이준과 이주빈 사이에서 홀로 소외되는 상황을 맞는다.25일 방송되는 MBN 예능 '디스이즈 현무로드' 6회에서는 전현무, 이준, 이주빈의 캐나다 캘거리 여행 두 번째 이야기가 공개된다.이날 이준은 이른 아침부터 렌터카 운전대를 잡는다. 이를 본 전현무가 "준이도 나처럼 운전 욕심이 있네"라고 하자 이준은 "맞다. 버스 자격증이 있어서 버스도 몰 수 있다"고 답한다.이후 세 사람은 현지 식당 직원에게 추천받은 식당을 찾아 아침 식사에 나선다. 전현무는 식당에 들어서자 "영화 '펄프 픽션' 첫 장면이 이런 곳에서 시작하지 않냐"며 이야기를 꺼낸다. 이주빈은 능숙한 영어로 주문을 마친다.식사 도중 전현무는 이준과 지나치게 가까이 앉아 있는 상황을 언급한다. 그는 "여기 너무 좋은데 우리 둘은 허벅지가 닿아 있어. 너무 좁아"라며 웃더니 "거의 노부부입니다"라고 덧붙인다.이주빈과 이준 사이에서도 뜻밖의 스킨십이 벌어진다. 이주빈은 갑자기 "오빠, 잠깐만"이라며 이준의 턱에 손을 뻗는다. 이준의 턱에 하얗게 뭉친 선크림을 발견하고 이를 정리해 주려 한 것. 두 사람의 모습을 지켜보던 전현무는 "남자들 이러면 설레"라며 분위기를 몰아간다. 이에 이준은 "드라마적인 포인트가 있죠"라고 답하며 쑥스러워한다.식사를 마친 세 사람은 로키산맥으로 향하는 길목에 있는 캔모어로 이동한다. 비가 내리기 시작하자 전현무는 "오늘 일정은 '칠(chill:느긋한)'이다"라며 여유를 즐긴다.그러나 전현무는 얼마 지나지 않아 뒷좌석에서 홀로 잠이 든다. 그사이 앞좌석에 나란히 앉은 이준과 이주빈은 다정하게 대화를 이어간다. 혼자 잠든 전현무와 화기애애한 두 사람의 모습이 대비되며 웃음을 자아낼 예정이다.'디스이즈 현무로드'는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr