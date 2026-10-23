[사진제공=EMITHAUS]
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가수 지효가 프로필을 선보였다.

지효는 지난 22일 개인 SNS에 'A New Chapter'라는 문구와 함께 여러 장의 프로필 이미지를 올렸다.

공개된 사진 속 지효는 다채로운 콘셉트를 자유자재로 넘나들며 한계 없는 소화력을 보여줬다. 먼저, 시크한 블랙 슈트 셋업 착장으로는 강렬한 눈빛과 카리스마 있는 포즈로 솔로 아티스트로서의 새출발에 나서는 당찬 자신감을 드러냈다.
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이어 지효는 시스루 소재의 의상을 입고 감각적인 분위기를 연출했다. 섬세한 표정 연기에 유려한 선이 돋보이는 포즈로 우아한 비주얼까지 자랑했다.
[사진제공=EMITHAUS]
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반면, 화이트 티셔츠에 데님 팬츠를 매치한 컷을 통해서는 내추럴한 무드로 지효 본연의 매력을 배가했다. 꾸밈없는 캐주얼 룩도 자신만의 색깔로 소화했다.
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JYP를 떠난 지효는 최근 'EMITHAUS'(이밋하우스)를 설립하며 본격 음악적 가능성의 확장을 예고했다. '발산하다'라는 뜻을 가진 'EMIT'처럼, 지효는 자신만의 무한한 매력을 담아낸 프로필 공개를 시작으로 아티스트로서 새로운 도전을 이어갈 예정이다.
[사진제공=EMITHAUS]
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한편, EMITHAUS는 지효의 활동을 시작으로, 향후 다양한 아티스트의 발굴 및 영입을 통해 음악과 콘텐츠 전반으로 사업 영역을 확장해 나갈 계획이다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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