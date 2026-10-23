[사진제공=EMITHAUS]

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가수 지효가 프로필을 선보였다.지효는 지난 22일 개인 SNS에 'A New Chapter'라는 문구와 함께 여러 장의 프로필 이미지를 올렸다.공개된 사진 속 지효는 다채로운 콘셉트를 자유자재로 넘나들며 한계 없는 소화력을 보여줬다. 먼저, 시크한 블랙 슈트 셋업 착장으로는 강렬한 눈빛과 카리스마 있는 포즈로 솔로 아티스트로서의 새출발에 나서는 당찬 자신감을 드러냈다.이어 지효는 시스루 소재의 의상을 입고 감각적인 분위기를 연출했다. 섬세한 표정 연기에 유려한 선이 돋보이는 포즈로 우아한 비주얼까지 자랑했다.반면, 화이트 티셔츠에 데님 팬츠를 매치한 컷을 통해서는 내추럴한 무드로 지효 본연의 매력을 배가했다. 꾸밈없는 캐주얼 룩도 자신만의 색깔로 소화했다.JYP를 떠난 지효는 최근 'EMITHAUS'(이밋하우스)를 설립하며 본격 음악적 가능성의 확장을 예고했다. '발산하다'라는 뜻을 가진 'EMIT'처럼, 지효는 자신만의 무한한 매력을 담아낸 프로필 공개를 시작으로 아티스트로서 새로운 도전을 이어갈 예정이다.한편, EMITHAUS는 지효의 활동을 시작으로, 향후 다양한 아티스트의 발굴 및 영입을 통해 음악과 콘텐츠 전반으로 사업 영역을 확장해 나갈 계획이다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr