배우 이종혁의 차남 이준수가 연애 예능에 출연한다. / 사진=유튜브 채널 'TEO' 영상 캡처

배우 이종혁이 아들 이준수와 티격태격 케미스트리를 보여줬다. / 사진=유튜브 채널 'TEO' 영상 캡처

배우 이종혁의 차남 이준수가 학업보다 연애가 중요하다고 말했다.21일 유튜브 채널 'TEO'에는 '[스페셜 토크] 이종혁X이준수 | 아들 연애 몇 번이나 해봤어? | 내 새끼의 연애3'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 예능 '내 새끼의 연애3'(이하 '내새연3')에 출연하는 이종혁 부자가 연애관에 대해 이야기를 나누는 모습이 담겼다.이종혁은 어느덧 성인이 된 둘째 아들의 연애 생활이 궁금하다고 말했다. 그는 "얘가 연애하는 건 나도 솔직히 모른다. 보고 싶다"며 프로그램을 통해 그동안 몰랐던 아들의 모습을 확인하고 싶다는 뜻을 전했다.이준수는 연애에 대한 적극적인 태도를 보였다. 이종혁이 연애할 마음이 있는지 묻자 "언제나 하고 싶다"고 답했다. 이어 아버지가 "학업은 안 중요하냐"고 질문하자 "연애가 더 중요하다"고 답했다. 이종혁은 잠시 말을 잇지 못하더니 "군대나 가라"고 받아치며 웃음을 자아냈다.이준수는 과거 MBC '아빠! 어디가?'에 이종혁과 함께 출연해 얼굴을 알렸다. 2007년생인 그는 현재 중앙대학교 예술대학 연극학과에 재학 중이다.한편 이종혁과 이준수가 출연하는 tvN STORY·E채널 '내 새끼의 연애3'는 오는 11월 11일 오후 8시 첫 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr