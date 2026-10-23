유튜버 박위가 드라이브 스루 이용 중 분노를 표출하고 있다. / 사진=온라인 커뮤니티

KTX CCTV 공개로 뭇매를 맞은 유튜버 박위의 과거 영상이 또 파묘됐다.최근 사회관계망서비스(SNS), 유튜브 등 온라인상에는 과거 박위가 자신의 유튜브 채널 '위라클'에 올린 영상이 짧게 편집돼 재확산되고 있다.해당 영상 속에는 박위가 비 오는 날 프랜차이즈 패스트푸드 매장의 드라이브 스루를 이용하고 있는 모습. 햄버거 세트를 주문한 박위는 음식을 받은 뒤 매장을 빠져나갔다. 그때 박위는 "아 맞다. 감자튀김 뜨겁게 튀겨달라고 했어야 됐는데"라며 인상을 썼다. 이어 박위는 혼잣말로 "아 씨!"라며 짜증이 묻은 말투를 보였다.이를 본 누리꾼들은 "요청하면 되지 저렇게 짜증 낼 일인가", "감자튀김을 다시 튀겨 달라는 생각은 해본 적이 없다", "정중하게 말하면 되잖아요" 등의 반응을 보였다.앞서 박위는 지난 8월 자신의 유튜브 채널에 KTX 하차 도중 낙상 사고를 당한 CCTV 영상을 공개했다가 역풍을 맞았다. 현장에서 사과를 받았는데 뒤늦게 영상화하는 것이 부적절했다는 지적이다.이에 박위는 "저를 도와주시기 위한 과정에서 발생한 실수를 제가 부정적으로만 생각했다"며 사과했다. 하지만 비난 여론이 거세지면서 예정된 강연들이 잇따라 취소됐고 구독자 수 감소를 피하지 못했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr