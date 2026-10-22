'김주하의 데이앤나잇'이 종영한다. / 사진제공=MBN

'김주하의 데이앤나잇'이 종영한다. / 사진제공=MBN

MBN 토크쇼 '김주하의 데이앤나잇'이 방송 11개월 만에 시즌1을 마무리한다.22일 MBN에 따르면 '김주하의 데이앤나잇'은 오는 24일 방송되는 48회를 끝으로 시즌1을 종영한다. 마지막 회에는 배우 김정난과 재즈 가수 웅산이 게스트로 출연한다.김정난과 웅산은 이날 방송에서 20년간 이어온 우정을 공개한다. 두 사람은 2007년 김정난이 진행하던 라디오 프로그램에서 처음 만났다고. 김정난은 "라디오 DJ를 하면서 가수들을 많이 만났지만 지금까지 연락하는 가수는 산이 뿐"이라고 밝힌다. 웅산 역시 "첫 만남부터 '진짜 언니 좋아해요'라고 했다"며 당시를 떠올린다.김정난은 최고 시청률 62.7%를 기록한 드라마 '젊은이의 양지' 출연을 거절했던 사연도 전한다. 1992년 드라마 '내일은 사랑'으로 인기를 얻었던 그는 이후 같은 감독으로부터 '젊은이의 양지' 출연을 제안받았지만 이를 고사했다고 설명한다.김정난은 이후 약 2년간 방송 활동을 쉬었다며 "아무도 찾아주지 않았다"고 털어놓는다. 이어 "'다시 처음부터 시작이구나'라는 마음으로 리포터를 하다가 방송 MC를 하게 됐고 새벽 방송을 2년 넘게 진행했다"고 말한다. 그가 흥행작 출연을 거절한 구체적인 이유는 방송에서 공개된다한편 '김주하의 데이앤나잇'은 김주하가 진행하는 토크쇼로, 다양한 분야의 인물을 초대해 이야기를 나누는 프로그램이다. 방영 내내 0~1%대 시청률을 기록하며 아쉬움을 남겼다.'김주하의 데이앤나잇' 마지막 회는 24일 오후 9시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr