배우 황정음이 9년간 교제했던 전 연인 김용준을 언급했다. / 사진=텐아시아DB

배우 황정음이 9년간 교제했던 전 연인 김용준을 언급했다. / 사진=황정음 유튜브 채널

배우 황정음이 9년간 교제했던 전 연인 김용준을 언급했다. / 사진=황정음 유튜브 채널

배우 황정음이 9년간 교제했던 전 연인 김용준을 언급했다.지난 21일 황정음의 유튜브 채널에는 '황금이들에게 질문 세례 받는 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 황정음은 팬들이 보낸 질문에 답하며 과거 연애와 결혼 생활에 대한 생각을 밝혔다.황정음은 SG워너비 김용준과 헤어진 뒤 우연히 마주친 적이 있느냐는 질문에 "한 번도 없다"고 답했다. 이어 "저도 용준이 좀 보고 싶은데"라며 전 연인을 언급했다.제작진이 두 사람이 젊은 시절을 함께 보냈다고 말하자 황정음은 "용준이는 좋은 추억이 정말 많은 친구"라며 "길에서 가다 마주치면 되게 반갑게 인사할 수 있는 그런 사이"라고 말했다.황정음과 김용준은 2006년 공개 연애를 시작했다. 2009년에는 MBC '우리 결혼했어요'에 실제 연인으로 함께 출연하기도 했다. 두 사람은 약 9년간 만남을 이어갔지만 2015년 결별했다. 이후 11년이 흐르는 동안 우연히 마주친 적도 없다는 게 황정음의 설명이다.황정음은 자신의 연애 방식에 대해서도 이야기했다. 그는 "태어나서 플러팅을 해본 적이 없다"고 밝히면서도 한 사람을 만나면 오랫동안 교제하는 편이라고 설명했다. 이어 "그렇다고 내가 남자를 많이 만난 것도 아니지 않나. 한 번 만나면 10년이다"라고 덧붙였다.시간을 되돌릴 수 있다면 언제로 돌아가고 싶냐는 질문에는 결혼 전인 2015년을 꼽았다. 황정음은 "2015년 결혼 전으로 돌아가고 싶다. 여배우로서 빛나는 시기였고, 저를 찾아주시는 분들이 많았으니까 그때로 돌아가고 싶다"고 말했다.다만 두 아들을 향한 애정은 분명히 했다. 그는 "왕식이, 강식이를 못 만난다고 생각하면 왕식이, 강식이를 선택하겠다. 너무 예쁘다"며 아이들이 없는 과거로 돌아가고 싶지는 않다고 밝혔다.재혼에 대해서는 단호한 입장을 보였다. 결혼을 고민하는 팬에게 "결혼하지 말라. 저는 평생 죽을 때까지 결혼은 안 하고 싶다"고 답했다. 이어 "동거는 오케이다. 법적으로 묶이는 게 싫다. 이혼하는 데 9년 걸렸다"며 "지금은 완전 비혼주의"라고 말했다.아이들의 유학 계획도 언급했다. 황정음은 최근 여러 사정으로 유학 준비를 중단했다고 밝히며 아이들만 해외로 보내기보다는 자신도 함께 가고 싶다는 뜻을 전했다. 유학 여부는 아직 결정되지 않았지만, 두 아들에게 다양한 경험을 해주고 싶다고 덧붙였다.한편 황정음은 2016년 프로골퍼 출신 사업가 이영돈과 결혼해 두 아들을 낳았다. 2020년 이혼 조정을 신청했다가 이듬해 재결합했으나 2024년 다시 파경을 맞았다. 두 사람은 2025년 5월 이혼을 확정했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr