ATEEZ Pre-release Single 'Drip' Performance Teaser / KQ Entertainment

ATEEZ Pre-release Single 'Drip' Performance Teaser / KQ Entertainment

보이그룹 에이티즈(ATEEZ)가 신곡 'Drip'(드립)의 첫 음원 프리뷰가 담긴 뮤직비디오 티저를 21일 오후 1시 공개하며 본격적인 컴백 초읽기에 들어간다.소속사 KQ엔터테인먼트에 따르면, 이번 티저는 오는 23일 공식 발매를 앞두고 에이티즈 특유의 압도적인 메가 크루 퍼포먼스를 미리 엿볼 수 있는 영상으로 꾸며졌다.영상 속 에이티즈는 다수의 댄서들과 함께 다채로운 공간을 오가며 리드미컬한 그루브와 한 치의 오차도 없는 칼군무가 조화를 이룬 퍼포먼스를 선보일 예정이다. 소속사 측은 현실과 초현실의 경계를 넘나드는 연출을 예고하며 감각적이고 과감한 미장센을 담아낸 프리릴리즈 뮤직비디오의 탄생을 귀띔했다.이번 티저는 미니 15집 'GOLDEN HOUR : Part.6'(골든 아워 : 파트 6)의 선공개 싱글인 'Drip'의 음원 일부를 최초로 들어볼 수 있는 콘텐츠라는 점에서 글로벌 팬들의 뜨거운 기대를 모은다.선공개곡 'Drip'의 완곡 음원과 공식 뮤직비디오는 10월 23일 오후 1시 동시 공개되며, 신보 'GOLDEN HOUR : Part.6'의 전곡 음원은 11월 13일 오후 2시 베일을 벗는다.이번 컴백은 지난 6월 발매된 전작 'GOLDEN HOUR : Part.5' 이후 약 5개월 만이다. 당시 에이티즈는 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 '빌보드 200'에서 통산 세 번째 1위를 거머쥐었으며, 국내 발매 첫 주 판매량 188만 장을 돌파해 자체 최고 기록을 다시 썼다. 타이틀곡 'BAD'(배드) 역시 공식 활동 종료 후에도 음악방송 1위 트로피를 추가하는 등 뜨거운 인기를 입증한 바 있다.한편 에이티즈는 2027년 1월 인천을 시작으로 일본, 유럽, 북미, 남미로 이어지는 대규모 월드투어 'ZERO TO ALL'(제로 투 올)을 개최하고 전 세계 팬들과 만날 예정이다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr