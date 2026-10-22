장동민이 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

장동민이 특별한 육아법을 공개한다. / 사진제공=MBC

장동민이 특별한 육아법을 공개한다. 앞서 딸 지우 양이 언어 능력 평가에서 최상위 1%에 해당하는 것으로 알려져 화제를 모은 만큼, 그의 자녀 교육 방식에 관심이 쏠린다.오는 22일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'(이하 '홈즈')에서는 서울 도심 속 '똘똘한 한 동 아파트'를 찾아 나선다. 이날 임장에는 두 아이의 아빠 장동민과 고영배, 미혼인 김희재가 함께한다.방송에서는 대단지 아파트보다 상대적으로 작은 규모에도 생활 인프라를 갖춘 '나홀로 아파트'를 살펴본다. 세 사람은 오래된 맛집과 단독주택이 밀집한 서울 서대문구 연희동을 방문해 한 동짜리 아파트 매물을 확인한다. 해당 아파트 앞에는 블랙핑크 제니도 방문한 유명 빵집이 자리하고 있으며, 인근에 초등학교도 있어 자녀를 둔 가족의 관심을 끈다.집 안에는 공간을 효율적으로 활용한 수납시설과 자녀를 위한 맞춤형 인테리어가 눈에 띈다. 딸의 그림과 작품이 곳곳에 걸려 있는 것은 물론, TV를 없앤 거실부터 전용 화장대와 화장실, 책방까지 마련돼 있다. 집주인 부부가 딸의 생활에 맞춰 꾸민 공간을 살펴보던 장동민은 자신의 육아 경험을 떠올린다.장동민 역시 딸의 성장 과정을 기록한 물건들을 소중히 보관하고 있다고 밝힌다. 이 과정에서 예상치 못한 수집품까지 공개해 출연진을 놀라게 한다. 특히 딸에게 그림책을 읽어주는 자신만의 '지니어스식' 육아법도 소개할 예정이다.장동민은 2021년 비연예인과 결혼해 이듬해 첫째 딸을 얻었으며, 현재 1남 1녀를 두고 있다. 특히 딸 지우 양은 과거 전문기관 평가에서 언어 능력 최상위 1%에 해당하는 것으로 알려져 화제를 모았다.'구해줘! 홈즈'는 오는 22일 오후 10시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr