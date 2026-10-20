불꽃 파이터즈가 시즌 첫 3연패를 기록했다. / 사진='불꽃야구2'

불꽃 파이터즈가 시즌 첫 3연패를 기록했다. / 사진='불꽃야구2'

불꽃 파이터즈가 시즌 첫 3연패를 기록했다. / 사진='불꽃야구2'

마무리 투수 오승환의 등판도 연패를 끊기에는 역부족이었다. 김성근 감독이 이끄는 불꽃 파이터즈가 부산고를 상대로 두 차례 동점을 만드는 저력을 발휘했지만 끝내 시즌 첫 3연패를 피하지 못했다.지난 19일 스튜디오C1 공식 유튜브 채널에서 공개된 야구 예능 '불꽃야구2' 23화에서는 불꽃 파이터즈와 부산고의 맞대결이 펼쳐졌다. 파이터즈는 경기 막판까지 추격을 이어갔으나 4대 6으로 패했다.이날 파이터즈는 연패 탈출을 위해 선발 투수로 유희관을 내세웠다. 유희관은 1회 초부터 주자를 내보내며 위기를 맞았지만 실점 없이 이닝을 마쳤다. 이후 3회까지 부산고 타선을 무실점으로 막으며 팽팽한 투수전을 이어갔다.균형이 깨진 것은 4회 초였다. 부산고는 선두타자의 내야 안타와 희생번트로 득점 기회를 만들었다. 이어 하현진이 1타점 2루타를 때려 선취점을 올렸다. 파이터즈는 정근우의 수비 실책까지 겹치며 추가 실점을 허용했고 0대 2로 뒤처졌다.파이터즈도 반격에 나섰다. 6회 말 최수현과 박용택이 연속 볼넷으로 출루한 데 이어 박재욱까지 볼넷을 골라 만루 기회를 잡았다. 타석에 들어선 이택근은 초구를 공략해 3루수를 넘기는 안타를 기록했고 주자 2명이 홈을 밟으며 승부는 2대 2 원점으로 돌아갔다.그러나 부산고는 곧바로 다시 앞서갔다. 7회 초 신재영이 2루타를 허용하자 김성근 감독은 오승환을 투입했다. 승부처에서 꺼낸 카드였지만 오승환은 서성빈에게 적시타를 맞아 역전을 허용했다. 8회 초에도 부산고에 추가점을 내주면서 점수 차는 2점으로 벌어졌다.패색이 짙어지던 8회 말, 파이터즈는 다시 한번 집중력을 발휘했다. 정훈의 볼넷으로 시작된 기회에서 정의윤이 좌중간 적시타를 터뜨려 한 점을 만회했다. 이어 상대 투수의 보크와 볼넷으로 득점 기회를 이어갔다.김성근 감독은 대타 김문호를 선택했다. 올 시즌 안타를 기록하지 못했던 김문호는 3루수와 유격수 사이를 가르는 적시타로 4대 4 동점을 만들었다. 두 차례나 끌려가던 경기를 따라잡으며 역전 가능성까지 높였다.하지만 마지막 고비를 넘지 못했다. 9회 초 오승환은 수비 과정에서 포구에 실패해 주자를 내보냈고 희생번트에 이어 연속 안타를 허용하며 2점을 추가로 내줬다. 결국 오승환은 이닝을 마치지 못한 채 마운드에서 내려왔다.9회 말 파이터즈는 박지민의 안타와 대타 강동우의 볼넷으로 마지막 기회를 만들었다. 그러나 김재호의 타구가 2루수 뜬공으로 잡히면서 경기는 그대로 종료됐다.두 차례 동점을 만들고도 승리를 가져오지 못한 파이터즈는 시즌 첫 3연패에 빠졌다. 특히 승부처에 투입된 오승환마저 실점을 막지 못하면서 김성근 감독의 연패 탈출 계획도 무산됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr