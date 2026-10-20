전 축구 국가대표 안정환의 딸 안리원이 부모님과 함께 골프장을 찾은 근황이 공개됐다. / 사진=이혜원 SNS

전 축구 국가대표 안정환의 딸 안리원이 부모님과 함께 골프장을 찾은 근황이 공개됐다. / 사진=이혜원 SNS

전 축구 국가대표 안정환의 딸 안리원이 부모님과 함께 골프장을 찾은 근황이 공개됐다.안정환의 아내 이혜원은 20일 자신의 SNS에 "그냥 오랜만 좋은 공기 마시러 나온 걸로만. 골프는 언제 늘 수 있나요 음하하. 늘긴 할까요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 안정환과 이혜원, 딸 리원이 골프장에서 나란히 포즈를 취하는 모습이 담겼다. 안정환은 아내와 딸의 어깨를 감싸 안았고, 세 사람은 골프웨어를 입고 카메라를 바라보며 미소 지었다.특히 올해 22세가 된 리원의 근황이 관심을 끈다. 리원은 부모님과 나란히 서서 큰 키와 늘씬한 체형을 드러냈다. 미스코리아 출신인 어머니 이혜원과 닮은 외모도 돋보였다. 리원은 지난 5월 미국 뉴욕대학교에서 스포츠 매니지먼트를 전공하고 졸업했다. 이후 한국으로 돌아와 취업에도 성공했다.안정환은 지난 9월 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서 딸의 취업 소식을 직접 전했다. 당시 그는 "리원이는 5월에 졸업해서 한국에 들어왔다. 취직해서 오늘 2일 차 출근했다"고 밝혔다. 이어 "면접 보러 다니더니 자기는 돈을 모아야 되겠다고 하더라. 나 나올 때 출근했다"고 덧붙였다. 리원이 귀국 후 직접 취업을 준비했고, 직장 생활을 시작했다는 설명이다.안정환과 이혜원은 2001년 결혼해 슬하에 딸 리원과 아들 리환을 두고 있다. 올해 결혼 25주년을 맞은 두 사람은 방송과 SNS 등을 통해 가족의 일상을 공개하고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr