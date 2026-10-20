김영옥이 치매 환자 행세를 해온 사실을 아들 부부에게 들킬 위기에 놓였다. / 사진=KBS '엄마가 미쳤어요' 방송 화면 캡처

김영옥이 치매 환자 행세를 해온 사실을 아들 부부에게 들킬 위기에 놓였다. / 사진=KBS '엄마가 미쳤어요' 방송 화면 캡처

'엄마가 미쳤어요' 김영옥이 치매 환자 행세를 해온 사실을 아들 부부에게 들킬 위기에 놓였다.지난 19일 방송된 KBS 드라마 '엄마가 미쳤어요' 16회는 시청률 11.1%(닐슨코리아 전국 가구 기준)를 기록했다. 같은 날 방송된 전체 프로그램 가운데 시청률 1위에 올랐다.방송에서는 강다미(정민아 분)와 차승윤(동하 분)의 관계에 변화가 생겼다. 도둑을 잡으러 갔던 강다미는 현장에서 차승윤과 마주쳤다. 처음에는 그를 도둑으로 의심했지만, 차세나(최유빈 분)의 실수로 두 사람의 패드가 바뀌었다는 사실을 알게 됐다. 강다미의 디자인을 살펴본 차승윤은 디자이너 선배로서 조언을 건넸고, 함께 시장에 가자고 제안했다.조미미(김희정 분)와 주경호(공정환 분) 사이에도 새로운 접점이 생겼다. 주경호가 병원을 열기 위해 조미미의 식당 '미미네 삼계탕' 앞 건물에 임대 계약을 맺은 것. 식당 주인과 단골손님으로 알고 지내던 두 사람은 앞으로도 가까이에서 마주하게 됐다.황금순(김영옥 분)은 손녀 차세나에게 속옷 브랜드 창업 비용을 지원해 주는 대신 조건을 내걸었다. 자신이 운영하는 '황금캐피탈'의 채무자들을 상대로 악성 채권을 추심하라는 것이었다. 차세나가 할머니의 제안을 받아들이게 될지 관심이 쏠렸다.황금순이 손자 차승윤 앞에서 아들을 그리워하는 모습도 그려졌다. 황금순은 홀로 남은 장손 차승윤을 보호하고 첫째 아들 부부의 죽음에 얽힌 진실을 알아내기 위해 오랫동안 치매에 걸린 척해왔다. 이를 모르는 차승윤은 할머니가 아들의 신발을 그리워하자 눈물을 보였다.한편 강학성(이한위 분)의 아내 박지영(조미령 분)은 주경호가 개원할 병원에 직원으로 지원했다. 황금가와 사돈을 맺으려는 계획을 세우고 있던 박지영은 병원 취업에도 관심을 보였다. 강학성과는 사사건건 부딪치며 말다툼을 벌였다.방송 말미에는 황금순의 치매 연기가 발각될 뻔한 상황이 벌어졌다. 황금순이 약봉지를 숨기고 있을 때 아들 차인성(남성진 분)과 며느리 전진희(강경헌 분)가 방에 들어온 것. 황금순은 두 사람의 갑작스러운 등장에 당황했고, 차인성과 전진희는 그의 행동을 수상하게 여겼다. 황금순의 비밀이 밝혀질지는 다음 회에서 이어진다.'엄마가 미쳤어요' 17회는 20일 오후 8시 30분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr