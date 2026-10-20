김정난이 최근 자신의 건강 상태를 언급했다. / 사진='김정난' 유튜브 캡처

김정난이 최근 자신의 건강 상태를 언급했다. / 사진='김정난' 유튜브 캡처

배우 김정난이 전주로 나들이를 떠난 가운데 최근 자신의 건강을 언급했다.지난 19일 유튜브 채널 '김정난'에는 '역대급 한복 자태로 전주 한옥마을에 나타난 '진짜 중전' 김정난의 당일치기 전주여행'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 김정난이 전주 한옥 마을에서 한복을 입고 나들이하는 모습이 담겼다.김정난은 한복 흰 저고리에 하늘색 치마를 입고 단아한 분위기를 뽐냈다. 김정난을 알아본 사람들과 사진을 찍으며 즐거운 시간을 보냈다.영상 말미에서 김정난은 과거 한지 홍보대사 시절 인연을 맺은 한지 공예 명인과 반갑게 재회했다. 명인은 "과거 한지 축제 홍보대사로 왔는데 너무 예뻤다"며 "근데 하나도 안 늙는다. 세월이 어디 갔는지"라며 그를 칭찬했다. 이어 "(김정난이) 하는 짓도 예뻤다"며 자신이 서울에서 첫 번째 개인전을 할 때 제자들까지 밥을 사줬다는 미담을 공개했다.명인은 김정난을 바라보며 "얼굴이 더 야위어진 것 같다"고 언급했다. 김정난은 "(살이) 좀 빠져서 그럴 수도 있다"고 말하며 수술을 언급했다. 그는 "힘들었는데 6개월 지나고 나니까 이제 조금 괜찮아진 것 같다"며 "6개월까지는 좀 많이 힘들었다"고 덧붙였다.김정난은 앞서 방송을 통해 최근 갑상샘암 수술을 받았던 사실을 털어놓기도 했다. 당시 감상샘암을 초기에 발견해 항암 치료 없이 수술을 받았다고 밝혔다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr