이계인이 '아는형님'에 출연해 과거 멧돼지를 제압한 일화를 공개했다. / 사진=유튜브 채널 '아는형님 Knowingbros' 영상 캡처

이계인이 멧돼지를 제압한 일화를 공개하자 출연진은 믿을 수 없다는 반응을 보였다. / 사진=유튜브 채널 '아는형님 Knowingbros' 영상 캡처

배우 이계인이 과거 멧돼지와 맨손으로 싸워 제압한 경험을 공개했다.최근 방송된 JTBC 예능 '아는 형님'에는 이계인, 김연자, 현숙이 게스트로 출연했다. 이날 이계인은 밤낚시 도중 멧돼지와 맞닥뜨린 일화를 털어놨다.사건은 한 저수지에서 벌어졌다. 그는 "욕심이 많아서 떡밥 10봉지 살 걸 50봉지 사서 세숫대야에 넣었다"며 낚시에 열중하던 사이 준비한 떡밥이 사라졌다고 설명했다.처음에는 누군가 장난을 치는 줄 알았지만, 대야를 다른 곳으로 옮겨도 또 끌려가는 소리가 들렸다고. 이에 소리가 나는 방향을 살펴보니 검은 형체가 움직이고 있었고 그 정체는 멧돼지였다.이계인은 곧바로 달려들어 멧돼지의 급소를 공격했다고 주장했다. 그는 "'넌 나한테 죽었다'고 생각하며 점프를 해서 그냥 찔러버렸다"며 "멧돼지 급소가 어딘지 아냐. 코부터 인중까지다. 거기를 제대로 맞혔다"고 설명했다.몸싸움 도중 부상도 입었다. 그는 "그때 내 (팔) 물렁뼈가 다 들어갔다"며 팔을 다쳤다고 밝혔다. 격투는 날이 밝을 때까지 계속됐다고 한다. 이계인은 "'이리 와. 내 떡밥 훔쳐 먹었냐' 하면서 밤새 때렸다"며 "날이 환해졌다. (밤새 때리니) 멧돼지가 축하고 뻗었다"고 당시 상황을 묘사했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr