이선이 '100일의 거짓말'에서 이영복 역을 맡았다. / 사진='100일의 거짓말' 방송 화면 캡처

이선이 '100일의 거짓말'에서 이영복 역을 맡았다. / 사진='100일의 거짓말' 방송 화면 캡처

배우 이선이 '100일의 거짓말'에서 구국단의 일원 이기영의 비서로 첫 등장했다.지난 17일과 18일 방송된 tvN 드라마 '100일의 거짓말' 3, 4회에서 이선은 항일단체 구국단의 일원이자 조일방직 사장 김승억(이기영 분)의 비서 이영복 역을 맡았다.영복은 구국단 단원들이 모인 비밀 아지트에서 처음 모습을 나타냈다. 그는 김승억의 비서로 일하며 구국단에 필요한 활동 자금을 마련하고 있었다. 김승억의 딸이자 같은 구국단원인 김명남(박정연 분)을 유심히 바라보는 모습도 그려졌다. 두 사람이 어떤 관계인지 궁금증을 남겼다.이후 영복은 사토 신이치(진선규 분)를 겨냥한 거사를 준비하는 과정에서 조일방직 직원들의 근무 교대 신청 내역을 확인해 단원들에게 건넸다. 그러나 거사 현장이 함정으로 밝혀지면서 총격전이 벌어졌다. 영복은 곽운학(최덕문 분)과 함께 장정엽(이도군 분)을 구하러 나섰지만, 정엽을 차에 태우려던 중 총에 맞았다. 부상을 입은 상황에서도 의식을 잃어가는 정엽을 계속해서 부르며 안타까움을 더했다.이선은 유소란(김현주 분), 유필립(이무생 분), 한철룡(김인권 분) 등과 함께 구국단에서 활동하는 영복의 모습을 그려냈다. 큰 키와 차분한 분위기는 말수가 적고 묵묵히 자신의 일을 해내는 영복의 성격과 어우러졌다.'100일의 거짓말'은 이선이 처음 출연하는 TV 드라마다. 첫 등장부터 총상을 입는 상황에 놓인 영복이 이후 어떤 이야기를 이어갈지 관심이 모인다.'100일의 거짓말'은 매주 토, 일 오후 9시 10분에 방송된다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr