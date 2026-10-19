이천수 아내, 돈도 많은데 굳이…‘당근’으로 구매한 물건 인증 1일차

전 축구선수 이천수의 아내이자 모델 출신 심하은이 근황을 공개했다.심하은은 최근 자신의 SNS에 "당근으로 산 에어랩. 적응기 1일차"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 심하은은 차량 안에서 셀카를 촬영하고 있다. 베이지색 니트에 목걸이를 착용한 그는 자연스럽게 볼륨을 살린 헤어스타일로 세련된 분위기를 자아냈다.특히 중고 거래 플랫폼 당근을 통해 구매한 헤어 기기를 직접 사용해 봤다는 점이 눈길을 끌었다. 심하은은 에어랩 사용 첫날부터 풍성한 머리숱과 자연스러운 스타일링을 선보이며 만족스러운 듯한 미소를 지었다.세 아이의 엄마라는 사실이 믿기지 않을 만큼 매끈한 피부와 또렷한 이목구비도 돋보였다. 모델 출신다운 세련된 비주얼과 수수한 일상 패션이 어우러져 눈길을 사로잡았다.한편 심하은은 2012년 이천수와 혼인신고를 했으며, 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr