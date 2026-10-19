사진=KQ엔터테인먼트

그룹 에이티즈(ATEEZ)가 새 앨범 발매를 앞두고 선공개곡 'Drip'(드립)의 뮤직비디오 스포일러 이미지를 공개했다.소속사 KQ엔터테인먼트는 19일 자정 공식 SNS에 에이티즈의 미니 15집 'GOLDEN HOUR : Part.6'(골든 아워 : 파트 6) 선공개곡 'Drip'의 뮤직비디오 스포일러 이미지를 게재했다.공개된 이미지는 멤버들의 신체 일부를 각각 촬영한 사진을 조합한 형태다. 얼굴 전체를 드러내지 않은 구도와 거친 분위기의 연출이 특징이다. 이미지 곳곳에는 신곡 제목인 'Drip'이라는 문구가 새겨졌다.에이티즈는 오는 21일 'Drip'의 뮤직비디오 티저를 공개하고, 23일 뮤직비디오 본편을 선보인다. 미니 15집 'GOLDEN HOUR : Part.6'는 오는 11월 13일 오후 2시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.신보 발매 후엔 세계 곳곳의 팬들을 만난다. 에이티즈는 내년 1월 인천을 시작으로 일본, 유럽, 북미, 남미에서 월드 투어 'ZERO TO ALL'(제로 투 올)을 개최한다. 새 앨범 발매 이후 월드 투어를 통해 글로벌 활동을 이어갈 예정이다.한편, 에이티즈는 지난 6월 발매한 미니 14집 'GOLDEN HOUR : Part.5'(골든 아워 : 파트 5)로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에서 통산 세 번째 1위를 기록했다. 해당 앨범은 발매 첫 주 188만 장 이상의 판매량을 기록하며 자체 초동 최고 기록을 경신했다. 타이틀곡 'BAD'(배드)는 공식 활동 종료 이후에도 음악방송 1위를 추가했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr