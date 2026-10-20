김용빈이 오네스타컴퍼니와 재계약을 체결했다./텐아시아 DB

김용빈이 오네스타컴퍼니와 재계약을 체결했다./사진제공=오네스타컴퍼니

가수 김용빈이 현 소속사 오네스타컴퍼니와 재계약을 체결했다.19일 오네스타컴퍼니 측은 "가수 김용빈이 수많은 대형 기획사들의 막대한 계약금과 파격적인 영입 제안을 정중히 거절하고 현 소속사에 잔류하기로 결정했다"고 밝혔다.김용빈은 TV조선 ‘미스터트롯3’에서 최종 우승(眞)을 차지한 이후, 각종 예능 프로그램과 대형 무대 섭외 1순위로 떠오르며 가요계 ‘블루칩’으로 자리매김했다. '2026 K-트롯 그랜드 어워즈'에서는 4관왕을 달성하기도 했다.7살의 어린 나이에 데뷔해 ‘트롯 신동’으로 불렸던 김용빈은 혹독한 변성기와 공황장애로 인해 7년이라는 긴 공백기를 겪어야 했다. 그런 그에게 재기의 발판을 마련해 준 곳이 지금의 소속사라고.소속사 측은 "김용빈은 자신이 가장 힘들 때 손을 내밀어 준 소속사에 대한 감사함을 잊지 않고, 최고의 주가를 올리고 있는 현재의 성공을 소속사와 함께 나누기로 했다"고 전했다.이어 “당사는 김용빈이 가진 독보적인 음악적 색깔을 더욱 돋보이게 할 전담 프로듀싱 시스템 구축을 비롯해 트롯뿐만 아니라 다양한 장르를 아우르는 음악 활동은 물론, 방송, 공연 등 여러 분야에서 그가 가진 역량을 무한히 펼치며 더 큰 아티스트로 도약할 수 있도록 체계적이고 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것”이라고 강조했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr