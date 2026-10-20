배우 윤승아가 공식 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다 . /사진=텐아시아DB

배우 윤승아가 건강이 좋지 않은 근황을 전했다. / 사진=윤승아 유튜브 채널 캡처

배우 윤승아가 건강이 좋지 않다는 근황을 전했다. 약 2주 전 감기 증상을 호소했던 그는 여전히 몸 상태가 회복되지 않았다고 털어놨다.지난 18일 윤승아의 유튜브 채널 '승아로운'에는 '오픈런 준비되셨죠? 기부 마켓에서 만나요'라는 제목의 영상이 게재됐다.윤승아는 평소와 달리 잠긴 목소리로 등장했다. 그는 "목소리가 너무 안 좋다. 내가 요즘 좀 많이 아파서 아직 회복이 안 됐다"며 건강 상태를 전했다. 몸이 좋지 않은 상황에서도 오는 24일 열리는 기부 마켓을 소개하며 행사 준비 과정을 설명했다.윤승아는 매년 12월 개최하던 기부 마켓을 올해는 10월로 앞당겼다고 밝혔다. 그는 "12월에는 너무 추워서 기다리시는 게 힘들었다"며 추운 날씨에 행사장을 찾는 팬들을 고려해 일정을 조정했다고 설명했다.행사 이름도 아들 원이의 이름을 딴 '원 마켓'으로 변경했다. 윤승아는 "저의 마음과 저희 가족들의 마음을 담아서 원 마켓으로 짓게 됐다"고 말했다. 아들의 이름과 함께 모두가 하나가 돼 따뜻한 마음을 나누자는 의미를 담았다.이번 마켓에는 화장품과 의류, 가방, 유아용품 등 다양한 제품이 마련된다. 윤승아는 판매 수익금 전액을 '지켜진 아이 프로젝트'의 디딤씨앗통장 지원에 기부하고, 판매 후 남은 물품도 도움이 필요한 이들에게 전달할 계획이라고 밝혔다.남편 김무열도 행사에 함께한다. 윤승아는 "나나 김무열 님이 보이면 같이 사진 찍어 달라고 해 달라"며 팬들과의 만남을 예고했다. 행사장에 마련되는 포토부스의 운영 수익금도 기부에 사용할 예정이다. 윤승아는 2015년 배우 김무열과 결혼해 2023년 아들을 품에 안았다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr