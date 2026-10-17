손나은이 모친상을 당했다./사진=텐아시아DB

배우 손나은이 모친상을 당했다.17일 손나은 소속사 제이와이드컴퍼니 측은 손나은의 모친이 이날 세상을 떠났다고 밝혔다.고인의 빈소는 서울 모처의 장례식장에 마련됐다. 손나은은 동생인 프로골퍼 손새은과 함께 슬픔 속에 빈소를 지키며 조문객을 맞이하고 있다. 발인은 오는 19일 엄수될 예정이다.손나은은 2011년 그룹 에이핑크로 데뷔해 '노노노'(NoNoNo), '미스터 츄'(Mr. Chu), '러브'(LUV) 등의 히트곡으로 사랑받았다. 2022년 팀을 탈퇴한 이후에는 배우로 전향해 활동 영역을 넓혔다.드라마 '무자식 상팔자', '두번째 스무살', '신데렐라와 네 명의 기사', '인간실격', '고스트 닥터', '대행사', '가족X멜로', '옥씨부인전', '김부장' 등에 출연하며 꾸준한 필모그래피를 쌓아왔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr