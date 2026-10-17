사진=이미주 유튜브

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가수 이미주가 가상 상견례에서 어머니들에게 전원 합격 판정을 받았다.16일 유튜브 채널 '그냥이미주'에는 '어머니 저 마음에 안 드시죠?'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이미주는 가상 시어머니들과 상견례를 했다. 제작진은 이미주가 '상견례 프리패스상'인지 확인하기 위해 가상 시어머니들과의 만남을 준비했다고 밝혔다.앞서 신부 관리를 받고, 소개팅도 했던 이미주는 "내가 알아서 하겠다고. 남편이나 구해주고 하든가"라고 항의하면서도 상견례에서 어떤 질문을 받는지 물으며 긴장한 모습을 보였다.조언자로 등장한 영탁은 차분하게 인사하고 식사 예절을 지키라고 당부했다. 두 사람은 대화가 막히면 모기를 잡는 척하며 "모기"라고 외쳐 도움을 요청하기로 했다.어머니들과 마주한 이미주는 가수 활동과 유튜브, 예능을 병행하고 있다고 자신을 소개했다. 노래를 선보이자 "내가 다 녹는다"는 반응이 돌아왔다. 다만 갑작스러운 개인기 요청에는 "상견례에서 개인기를 왜 시키냐"고 당황한 뒤 약속한 도움 신호를 보냈다.가상의 남자친구를 향한 질문에는 센스 있게 답했다. 아들의 어떤 점이 좋으냐고 묻자 "그냥 그 사람 자체가 좋다"며 "오늘 어머님을 보니까 더 느낀 게 어머님한테서 키워졌기 때문에 이렇게 사람이 좋구나"라고 말했다.영탁은 "내가 미주한테 배운다. 너무 잘한다"고 감탄했다. 이미주는 남자친구의 장점으로 다정함과 외모를 꼽으면서 "어머니 얼굴 보니까 알겠다. 왜 잘생겼는지"라고 덧붙여 호감을 샀다.음식이 나오자 어머니들에게 먼저 고기를 덜어드렸다. 이를 본 어머니들은 "가정교육을 잘 받았다"고 칭찬했고, 일부는 "오늘 날 잡자", "당장 잡아야 한다"며 만족감을 드러냈다.최종 선택에서 가상 시어머니들은 이미주에게 모두 합격을 줬다. 이미주는 감사 인사를 전하고 도움을 준 영탁에게도 고마워했다. 그러면서 "결혼은 언제 할 수 있을까"라고 말해 웃음을 안겼다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr