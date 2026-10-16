그룹 A2O LITE, 그룹 A2O SOUL/사진제공=A2O 엔터테인먼트

이수만 A2O엔터테인먼트(이하 A2O) 키 프로듀서 겸 비저너리 리더가 제작한 신인 걸그룹, 보이그룹을 데뷔시킨 가운데, A2O를 향한 광고 업계의 관심이 심상치 않다.16일 업계 관계자에 따르면, 지난 13일 데뷔한 신인 걸그룹 A2O LITE, 보이그룹 A2O SOUL을 향한 광고 업계의 러브콜이 쏟아지고 있다. 한 핵심 내부 관계자는 "광고 제안서만 두 그룹을 합쳐 15일 하루동안 56개가 쏟아졌다"라며 "전화가 마비될 정도로 바쁜 상황"이라고 설명했다.A2O LITE는 이 프로듀서가 2년 5개월의 국내 활동 공백 끝 발표한 국내 첫 신인 걸그룹이다. 데뷔곡 'NEON'(니온)은 16일 오후 3시 기준 멜론의 메인 차트 'TOP100'에서 1위를 기록했다. 데뷔 29시간 만인 14일 오후 11시 1위에 이름을 올린 뒤 자리를 지키고 있다. 유튜브 채널 'M2'을 통해 지난 13일 공개된 이들의 데뷔 쇼케이스 무대를 담은 영상은 2일 만에 600만 조회수를 기록하기도 했다.A2O SOUL은 A2O LITE와 같은 날 데뷔한 신인 보이그룹이다. 데뷔곡 'SUPERSTAR'(수퍼스타)은 공개 직후 완성도 면에서 긍정적인 평가를 얻고 있다. 멤버들의 탄탄한 보컬 기량과 라이브 소화력이 돋보인다는 평이 주로 나온다. 이들은 중국 QQ뮤직 신곡 차트에서 3위에 오르는 등 해외 음원 차트에서 관심을 얻고 있다.앞서 이 프로듀서는 지난 12일 고양시 킨텍스 제 전시장에서 열린 A2O 신인 데뷔 쇼케이스 무대에 직접 올라 '컬쳐 테크놀로지'와 A2O 신인 아티스트에 대해 연설했다. 그가 국내 공식 석상에 자리한 건 2024년 5월 CISAC 세계 총회 이후 2년 5개월 만이다. 이 프로듀서는 2023년 SM엔터테인먼트 보유 지분을 하이브에 넘기고 회사를 떠나며 3년간 국내 음반 제작에 참여하지 않기로 약정했다. 해당 경업금지 조항은 지난 2월 해제됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr