사진=MBN '전현무계획4'

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'전현무계획4' 그룹 노을 강균성이 14살 연하 예비 신부 유하진과의 러브스토리를 공개했다.16일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4'에서는 김장훈과 강균성이 전현무, 곽튜브와 함께 경주 맛집을 찾았다.이날 강균성은 유하진과 지난 2월 중순부터 교제를 시작했다며 "급하게 결혼한다기보다는 9년 전에 이 친구를 몇 번 본 적이 있었다"고 밝혔다.두 사람은 당시에도 데이트를 했지만 연인으로 발전하지는 못했다. 강균성은 "14살 차이가 나니까 그때는 제가 좀 부담이었다. 밥만 몇 번 먹었다"고 털어놨다. 유하진은 아이돌 데뷔를 준비하다가 뜻대로 되지 않은 뒤 배우로 활동하게 됐다고 설명했다.이후 두 사람은 지인의 소개로 다시 만났다. 강균성은 "9년 동안 만나는 일이 없다가 지인이 이 친구를 알게 됐다. 저한테 '좋은 사람 있는데 만나보지 않을래?'라고 했다"고 전했다.이미 아는 사이였기에 편하게 식사하자는 마음으로 나갔지만, 재회 후에는 생각이 달라졌다고. 그는 "그동안 정말 많이 성숙해지고 대화가 너무 잘 되더라. 그다음에도 몇 번 보는데 대화가 너무 좋았다. 그래서 사귀게 됐다"고 밝혔다.결혼을 앞두고 준비한 프러포즈 과정도 공개했다. 강균성은 "프러포즈를 할 때 깜짝 놀라게 하는 것에만 집중하는데 사실은 예비 신부가 가장 예뻐야 한다"고 말했다.유하진이 미리 헤어와 메이크업을 받을 수 있도록 방법을 고민했다는 그는 "'협찬을 받게 됐는데 숍을 갔다 와야 한다'고 얘기했다"고 설명했다. 협찬 촬영을 하는 것처럼 준비해 자연스럽게 꾸밀 시간을 마련한 것.강균성은 "앞에서 편지를 읽고 무릎을 꿇고 반지를 줬는데 그 친구가 받아줬다"며 "다른 곳에서 미니드레스와 턱시도를 빌려왔다. 사진도 찍으니 스몰웨딩을 하는 기분이 들더라"고 회상했다.전현무는 "균성이한테 배웠다. 여자를 자연스럽게 준비시켜야 한다. 내 기분만 생각하면 안 된다"고 감탄했다. 곽튜브는 아내를 놀라게 하는 데 집중한 탓에 프러포즈 사진이 없다며 "아침에 왔을 때 바로 프러포즈했다. 아내가 울었다"고 전했다.강균성은 결혼 준비도 즐기고 있다고 밝혔다. 김장훈이 "결혼 준비하며 많이 싸운다던데"라고 걱정하자 "제가 그걸 좀 즐기더라"고 답했다. 김장훈이 "싸우는 걸?"이라고 되묻자 "고르고 선택하는 게 재밌다"며 결혼 준비를 뜻한 것이라고 설명했다.강균성과 유하진은 오는 30일 서울 모처에서 결혼식을 올린다. 유하진은 2019년 MBC 드라마 '봄밤'으로 데뷔했으며 '어서와', '날아올라라, 나비', '얼어죽을 연애따위' 등에 출연했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr