닝닝, 숨겨왔던 글래머 폭발…뼈말라인데 볼륨감은 난리나

에스파 닝닝이 화려한 비주얼과 글래머러스한 자태를 뽐냈다.닝닝은 최근 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진 속 닝닝은 화이트 컬러의 드레스를 입고 카메라 앞에서 포즈를 취하고 있다.특히 닝닝은 몸에 밀착되는 코르셋 형태의 드레스로 가녀린 허리와 볼륨감 있는 실루엣을 드러냈다. 여기에 어깨와 쇄골 라인이 시원하게 드러나는 디자인이 더해지면서 닝닝 특유의 성숙하고 화려한 분위기가 한층 강조됐다.투명한 소재가 풍성하게 펼쳐진 드레스 역시 눈길을 끈다. 마치 비닐을 여러 겹 겹쳐 놓은 듯 독특한 질감이 몽환적인 분위기를 자아냈으며, 닝닝은 강렬한 아이 메이크업과 깔끔하게 정돈한 헤어스타일로 의상의 존재감을 살렸다.평소에도 탄탄하면서 볼륨감 있는 몸매로 주목받아온 닝닝은 이날 한층 과감한 드레스로 반전 글래머 자태를 완성했다. 작은 얼굴과 가녀린 상체 라인, 풍성한 드레스가 대비를 이루면서 인형 같은 비주얼까지 돋보였다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr