이미지 크게보기 사진 = SBS '무엇이든 해줄지니 - 비서진'

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'무엇이든 해줄지니 - 비서진' 이서진이 결혼을 두 달 앞둔 지예은 앞에서 말실수를 했다.16일 방송된 SBS 예능 프로그램 '무엇이든 해줄지니 - 비서진'에는 '충주 지씨' 지석진, 지예은이 스타로 등장했다.이날 관심은 12월 결혼을 앞둔 예비신부 지혜은에게 관심이 쏠렸다. 이서진은 "아니, 결혼한다며? 왜 이렇게 빨리해? 천천히 하지"라며 장난스럽게 지예은을 말렸다.그는 지석진에게도 "형님이 잘 아시지 않냐? 말리셔야죠"라며 능청을 떨었다. 지석진까지 "그러니까"라며 맞장구를 치자, 지예은은 "선배님! (결혼) 좋다고 했잖아요!"라며 웃음으로 받아쳤다.이번엔 지석진이 놀림의 대상이 됐다. 이서진은 "제일 잘 아시는 분이! 싱글로 살고 싶어 하시지 않냐?"라며 지석진을 놀렸다.지석진은 "이상한 소문이 이렇게! 아니야! 얼마 전에 아내랑 여행 다녀왔어!"라고 해명했다. 이서진은 "끌려가신 거 아니냐?"라고 되받은 데 이어 "근데 표정은 왜 안 좋으시냐? 지금 혈색이 너무 안 좋으시다"라며 장난을 멈추지 않았다.결혼 시기를 두고도 대화가 오갔다. 지예은은 "요즘에는 다시 결혼 빨리하는 추세다. 젊었을 때 웨딩드레스 입으면 좋지 않나"라며 빠른 결혼의 장점을 내세웠다.그러자 이서진은 "웨딩드레스 입었다 벗으면"이라고 말하다 아차 싶었는지 말끝을 삼켰다. 지예은은 "뭐야. 아저씨가. 진짜 아저씨 맞네. 이제 시집 가려고 하는 사람한테 그런 말씀을 하시나"라며 발끈했다.이서진이 “12월이면 아직 멀었네”라며 너스레를 떨자, 지예은은 "선배님이 진짜 사랑을 안 해보신 것 같다"고 응수했다.한편 지예은은 1994년생 동갑내기 바타와 오는 12월 12일 결혼식을 올린다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr