사진=텐아시아DB

사진=유튜브 'KODE 코드'

사진=유튜브 'KODE 코드'

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그룹 올데이프로젝트 애니가 MBTI 때문에 멤버들과 가족에게 오해받는다며 억울함을 토로했다.16일 유튜브 채널 'KODE 코드'에는 '나 느리다고? 너 누군데?｜RIIZE 소희 & ALLDAY PROJECT 애니 [셀폰KODE]'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 애니는 라이즈 소희와 서로의 정체를 모르는 상태에서 메시지를 주고받았다. 닉네임을 '도토리묵'으로 정한 그는 "평상시에 정말 좋아하고 거의 매일 먹을 정도로 사랑하는 음식"이라고 이유를 밝혔다.대화 중 소희가 MBTI를 묻자 애니는 'ESTJ'라고 답하며 "MBTI로 공격을 많이 받아서 억울해"라고 털어놨다. 소희는 "지금 저한테 뭔가 하소연을 하기 시작했다"고 반응해 웃음을 안겼다.애니는 개인 인터뷰에서 "멤버들도 맨날 저한테 뭐만 얘기하면 '애니는 T라서 그래요'라고 항상 얘기한다"며 "가족 중에서도 제가 유일한 T라서 집에서도 얘기를 많이 듣는다"고 설명했다.그러면서 "공감을 못 해서 T인 게 아니다"라고 강조했다. 그는 "현실적으로 도움이 될 만한 말만 하고 시간을 효율적으로 쓰기 위해서 하는 거기 때문에 나쁜 건 아니라고 생각한다"고 자신의 대화 방식을 설명했다.메시지에 답하는 속도에서도 두 사람의 차이가 드러났다. 애니는 "오면 무조건 칼답이다. 숫자 떠 있는 게 싫다"고 밝혔다. 소희가 "상대방이 안 읽으면?"이라고 묻자 "그러면 읽을 때까지 보낸다"고 답했다.실제로 애니는 소희의 답장이 늦어지자 "나 심심해", "빨리해 줄래?"라며 재촉했다. 타자가 느린 편이라는 소희는 "나 무서워. 살짝 압박하고 있다"며 당황한 모습을 보였다.서로의 정체를 추리하는 과정에서는 나이를 두고 엇갈린 예상이 나왔다. 애니는 소희의 차분한 말투와 반응을 보고 자신보다 훨씬 선배일 것으로 생각했다. 소희 역시 애니에게 개인 SNS 계정이 있다는 점을 근거로 아이돌이 아닐 것이라고 추측했다.마침내 얼굴을 마주한 뒤 소희는 애니에게 "조금만 늦어도 되게 답답해하시더라"며 "뭔가 친누나 느낌이 있었다"고 말했다. 애니는 상대가 나이 많은 사람일 것이라고 생각해 타자 치는 데 어려움을 겪는 줄 알았다고 해명했다. 소희는 "그러면 오히려 기다려주지 않나? 되게 무섭게 압박하시던데"라고 받아쳐 웃음을 더했다.신세계그룹 정유경 회장의 딸인 애니는 올데이프로젝트 멤버로 활동 중이다. 올데이프로젝트는 최근 두 번째 EP '크래시(CRASH)'를 발매했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr