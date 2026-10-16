사진=오윤아 유튜브

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배우 오윤아가 재혼 후 남편의 취향에 맞춰 집밥을 준비하는 일상을 공개했다.16일 유튜브 채널 'Oh!윤아'에는 '오늘은 내가 집밥 요리사! 오윤아만의 요리 꿀팁'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 오윤아는 전복 명란 솥밥과 소고기 뭇국을 만들며 요리 비법을 소개했다. 제작진이 "결혼 후에 요리를 더 많이 하게 됐냐"고 묻자 그는 "당연하다. 저희 남편은 집에서 무조건 밥을 먹는다"고 답했다.오윤아는 "밥을 하다 보면 밖에서 밥을 안 사 먹게 된다. 내가 한 게 제일 맛있다"며 "내 입맛은 내가 제일 잘 맞추니까"라고 집밥을 선호하는 이유를 설명했다.남편의 입맛에 따라 달라진 조리법도 밝혔다. 소고기 뭇국을 끓이기 위해 참기름에 고기를 볶던 그는 소금으로 밑간을 한 뒤 야채 육수를 준비했다.오윤아는 "예전에는 여기다가 다시물도 내고 했는데 저희 남편이 야채 육수를 되게 좋아한다"며 "코인 육수도 야채 육수는 잘 나와서 코인 육수를 쓰고 있다"고 말했다. 국의 간을 보다가 참치 액젓을 추가하면서는 "남편이 액젓까지 선택해 줬다"고 덧붙였다.요리 중 아들 송민이 귀가하자 오윤아는 "잘 다녀왔냐. 엄마 촬영 중이다"라고 반겼다. 그는 "햄버거 스테이크 구워줄까?"라고 물었고, 송민이 "밥"이라고 답하자 "조금 기다려"라며 아들의 식사를 준비했다.송민이 솥밥을 잘 먹느냐는 질문에는 "안 먹는다. 왜 안 먹는지 모르겠다"고 털어놨다. 다만 "원래 함박스테이크 같은 것도 안 먹었는데 어느 날부터 먹더라"며 달라진 식성을 전했다.오윤아는 스테이크를 굽고 계란프라이와 치즈를 올린 뒤 아들이 먹기 좋은 크기로 잘랐다. 식탁에 앉은 송민은 식전 기도를 마치고 엄마가 차려준 음식을 먹었다.평소에도 지인들을 초대해 직접 요리를 대접한다고 밝혔다. 오윤아는 "처음에 이사 왔을 때 아는 지인들은 거의 다 왔던 것 같다"며 "아이들이 오면 파스타, 햄버거 스테이크, 미트볼을 해주고 어른들을 초대하면 한식 위주로 해준다"고 설명했다.오윤아는 2015년 이혼 후 발달장애가 있는 아들 송민을 홀로 양육해 왔다. 최근 비연예인 남성과 혼인신고를 마치고 재혼 소식을 전했으며, 아들 송민도 올해 취업한 근황을 알렸다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr