사진=박시은 진태현 유튜브

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배우 진태현이 아내 박시은과 '부부학교'를 열고 결혼에 대한 생각을 밝혔다.15일 유튜브 채널 '박시은 진태현 작은 테레비'에는 '박시은 진태현의 부부학교 제1강 '우리처럼 살고 싶다면''이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 진태현은 "요즘 삶이 평온한 것 같다"며 "많은 분들이 우리 부부의 삶을 궁금해한다. 그래서 부부학교를 시작한다"고 밝혔다. 박시은은 "연말에 결혼하는 주변 친구들이 많다. 결혼에 대해 얘기해주고 싶었던 것들이 있다"고 설명했다.첫 주제는 결혼을 준비하는 자세였다. 박시은은 "언니들이 다 20대 중반에 시집을 가서 결혼은 당연히 빨리 해야 하는 거라고 생각했다"면서도 "어떤 사람을 믿고 평생 살 수 있을까가 가장 큰 고민이었다"고 털어놨다.그는 "우리가 유일하게 선택할 수 있는 가족이 배우자다. 내 선택으로 가족이 된 사람이니 책임감을 갖고 살아야 한다"고 강조했다. 결혼식에 앞서 혼인신고를 했던 경험에 대해서는 "결혼한다고 마음먹은 것과 법적으로 증명하는 게 다르다. 증명서 하나가 주는 무게감이 너무 달랐다"고 말했다.진태현은 "요즘 결혼도, 헤어지는 것도 너무 쉬워졌다"며 "밖에서든 집에서든 어긋난 행동을 하지 않으려고 노력하는 게 가장 기본"이라고 밝혔다.부부 사이에 선을 긋지 않는 태도도 강조했다. 그는 "너랑 나를 가를 거면 결혼하지 마라"며 "우리가 잘 사는 이유 중 하나가 '너, 나'가 없다는 거다. 우리는 그냥 세트"라고 말했다. 박시은은 "다른 무엇보다 우선순위에 배우자가 있으면 된다"고 덧붙였다.진태현은 "시선을 남한테 두고 살면 삶만 피폐해진다"고 조언했다. 박시은도 "사랑하는 사람보다 나머지 것들이 더 중요해졌다면 잠시 재정비할 필요가 있다"고 공감했다.한편 진태현은 지난 4월 JTBC '이혼숙려캠프'에서 하차했다. 지난해 갑상선암 수술 후 완치 판정을 받은 그는 최근 마라톤 대회를 앞두고 급성 인후염으로 링거 치료를 받은 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr