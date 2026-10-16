사진=KBS2 '해피투게더'

사진=KBS2 '해피투게더'

사진=KBS2 '해피투게더'

사진=KBS2 '해피투게더'

사진=KBS2 '해피투게더'

사진=KBS2 '해피투게더'

사진=KBS2 '해피투게더'

'해피투게더' 가수 나비가 둘째 출산 4개월 만에 무대에 올라 자신을 보여주고 싶었던 마음을 전했다.16일 방송된 KBS 2TV '해피투게더-혼자가 아니어서 좋아'(이하 '해투') 최종회에서는 한강을 배경으로 펼쳐진 파이널 스테이지 두 번째 이야기가 공개됐다.이날 나비가 속한 '애둘레이디'는 양손에 고무장갑을 끼고 등장했다. 유재석이 "의상이 멋지다"고 칭찬하자 세 사람은 "저희 힙하죠? 신경 좀 많이 썼다"며 유쾌하게 인사했다.본무대에 앞서 모창으로 분위기를 달궜다. 박정현에 이어 정인, 소찬휘의 목소리를 흉내 내며 객석의 박수를 받았다. 무대를 시작하기도 전에 에너지를 쏟아내자 "그만해라. 우리 본무대 해야 한다"는 만류까지 나왔다. 유재석은 "너무 웃겨. 나의 취향 저격이다"라며 웃음을 터뜨렸다.선곡은 마마무의 '나로 말할 것 같으면'이었다. 나비는 "지금은 OO 엄마로 불리지 않나. 그 전에 '나'를 보여드리고 싶었다"며 무대에 서는 이유를 밝혔다.공개된 연습 영상에는 육아와 무대 준비를 병행하는 모습이 담겼다. 멤버들은 나비의 집에 모여 연습을 시작했지만 아이들을 돌보느라 여러 차례 흐름이 끊겼다. 연습에 집중하다가도 아이를 챙겨야 하는 상황이 반복됐다.결국 이들은 풋살장으로 장소를 옮겨 안무를 맞췄다. 한 손으로 아기를 달래면서 다른 손으로는 동작을 익히는 모습도 포착됐다. 아이를 돌보는 틈틈이 연습을 이어가며 본무대를 준비했다.무대에 오른 애둘레이디는 힘 있는 가창력과 호흡을 맞춘 안무를 선보였다. 모창으로 웃음을 안겼던 세 사람은 본무대에서도 유쾌함을 살리면서 파워풀한 퍼포먼스를 펼쳤다. 공연이 끝나자 현장에서는 "찢었다", "엄마는 위대하다"는 반응이 나왔다.포레스텔라 고우림은 "유머러스하고 파워풀하고 재치 있는 무대를 선사해 주셔서 감사하다"고 감상평을 전했다. 그는 "고생 많으셨을 텐데 집에서 기다리고 계실 남편분들께서 맛있는 안주를 준비하고, 진하게 한잔하고, 안마까지 받고 편히 주무시길 바란다"고 응원했다.리센느 원이도 "오늘 무대를 보고 육아에 지친 이 세상 모든 엄마가 힘을 내지 않을까 싶은 무대"라며 박수를 보냈다. MC 투표 결과 장항준을 제외한 윤종신, 미나미, 원이, 고우림, 강형호가 모두 표를 던졌다.나비는 2019년 축구선수 출신 조성환과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 지난 6월 둘째 딸을 출산한 뒤 두 아이의 육아와 무대 준비를 병행했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr