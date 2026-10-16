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이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '편스토랑'

한강뷰 신혼집으로 화제를 모았던 배우 남보라가 이번엔 금테크 근황을 알렸다.15일 '채널크크'에는 “K-장녀 남보라, 막걸리 끊고 금고 산 이유는?”이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 남보라는가 게스트로 출연해 자산 관리에 대한 얘기를 나눴다.그는 "제가 코로나 때 엔비디아를 샀다. 처음에는 엄청 떨어졌는데 나중에 미친 듯이 올라가는 거다"라며 300% 수익을 내고 팔았다고 고백했다. 출연진이 감탄하자 남보라는 "한 주였다"라는 한마디로 현장을 웃음바다로 만들었다.그는 "제가 코로나 때 엔비디아를 샀다. 처음에는 엄청 떨어졌는데 나중에 미친 듯이 올라가는 거다"라며 300% 수익을 내고 팔았다고 고백했다. 출연진이 감탄하자 남보라는 "한 주였다"라는 한마디로 현장을 웃음바다로 만들었다.SK하이닉스 투자도 언급했다. 남보라는 “19만5000원에 사서 21만5000원에 팔았다”며 약 10% 수익을 낸 사실을 밝혔지만, 매도 이후 주가가 더 오르자 스스로를 "헛똑똑이"라 불렀다.13남매 장녀다운 씀씀이도 공개했다. 그는 "동생들이 필요한 거 있다고 하거나 여행 간다고 하면 다 해줬다"며 웃었다. 이어 "셋째가 은행원이라 요즘은 금융 상품을 동생한테 물어본다"고 덧붙였다.남편과의 돈 관리 이야기에선 너스레를 떨었다. 그는 "결혼하면 보통 수입을 합치더라. 남편들이 부인 통장에 월급을 넣는다"며 "왜 안 넣을까요, 저희 남편은?"이라고 되물었다.남편 몰래 재테크를 하느냐는 물음엔 "몰래 하진 않는데 말하지 않은 건 있다"고 받아넘겼다.아들을 낳은 뒤로는 자녀 증여 정보도 공부하고 있다는 그는 실제 증여는 아직이라고 선을 그었다.최근 가장 큰 '플렉스'를 묻자 남보라는 망설임 없이 금을 꼽았다. 주식 대신 금을 사 모으기 시작한 그는 이를 보관하기 위해 집에 금고까지 들여놨다고 귀띔했다.한편 남보라는 지난해 5월 동갑내기 사업가와 결혼해 지난 6월 아들을 얻었다. 지난해 12월 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 한강뷰와 남산뷰가 한눈에 보이는 신혼집을 공개하며 "이 집이 불꽃축제 명당"이라고 자랑했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr