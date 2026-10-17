사진=채널A '신랑수업2'

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'신랑수업2' 전 유도 국가대표 조준현이 스포츠 아나운서 소이원과 유도장 데이트를 즐겼다.16일 방송된 채널A '신랑수업2'에서는 첫 소개팅 이후 만남을 이어가는 조준현과 소이원의 모습이 공개됐다.이날 조준현은 "촬영 끝나고 이원 씨 집 근처에서 소맥도 한잔하고 노래방도 갔다"며 후일담을 전했다. 소이원은 "사석에서 봐도 똑같이 웃겼고 적극적인 것도 매력"이라면서도 "표현은 많은데 살짝 영혼이 없는 느낌"이라고 말했다.조준현은 친구들의 반응을 물으며 "나랑 잘 어울린대요? 결혼하래요?"라고 적극적으로 다가갔다. 할아버지가 방송을 봤다는 말에는 "손주사위 괜찮으시대요?"라고 물었고, 소이원은 "아직 그런 얘기까지는 하지 않았다"고 답했다.이후 조준현은 유도를 배워보고 싶다는 소이원을 형 조준호와 함께 운영하는 유도장으로 초대했다. 조준현이 잠시 자리를 비우자 조준호는 소이원에게 두 사람이 잘 알아가고 있는지 물었다.소이원은 "잘 알아가고 있는 중"이라면서도 "연락이 잘 안 된다"고 털어놨다. 조준호는 "거꾸로 이야기하던데. 이원 씨가 연락이 안 된다고 하더라"며 동생에게도 같은 말을 들었다고 밝혔다.소이원이 "오빠가 계속 안 되고 저는 잠깐 안 되는 것"이라고 반박하자 조준호는 "이원 씨 연락 기다리다 울면서 베갯잇 다 젖었다고 한다"고 너스레를 떨었다. 그러면서 "내 동생 상처 주지 마세요"라고 덧붙여 웃음을 안겼다.조준현은 소이원을 위해 특별 주문한 핑크색 도복을 선물했다. 앞서 키를 물었던 이유를 알게 된 소이원은 "진짜 깜짝 놀랐다"고 반응했다. 조준현은 직접 띠를 매주고 호신술을 가르치며 자연스럽게 거리를 좁혔다.소이원은 유도 시범을 보이는 조준현을 보며 "남자다움이 있어서 되게 잘 어울렸다"고 칭찬했다. 스튜디오에서 두 사람을 지켜보던 김요한은 "유도가 좋은 운동이구나"라고 말했다.데이트를 마친 소이원은 "사적으로 봤을 때 더 편하고 이야기가 잘 통했다"며 "오늘은 제가 하고 싶었던 걸 다 해서 고마웠다. 호감이 점점 더 생긴 것 같다"고 밝혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr