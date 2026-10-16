이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '오미자 말고 사미자'

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배우 사미자(86)가 35살 때를 회상하며 놀라운 미모를 자랑했다.16일 '오미자 말고 사미자' 채널에는 "인데 유행템과 함께하는 (+한정선, 삼계탕사발면, 따끔슬라임)"이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 사미자 부부에게 제작진 중 35세 미혼인 PD는 "결혼도 안 했는데 나이 먹는 거 어떡하지?"라며 물었다.남편 김관수는 "하고 싶은 거 있으면 다 해라. 혼자 살아도 괜찮다"며 삶을 즐기라고 권했다. 다만 "망나니 같은 놈 골랐다가는 패가망신이다"라며 상대는 신중하게 고르라고 당부했다.앞서 사미자는 같은 나이였던 자신의 서른다섯 살 이야기를 들려줬다.그는 "내가 능력이 있는 나이가 그 나이였다. 35세. 그때 막 집 사고 우리 아기, 막내아들 낳고 아주 정말 행복했던 시기다"라며 당시를 추억했다.특히 사미자의 젊은 시절 흑백 사진이 시선을 사로잡았다. 사진 속 그는 머리를 단정하게 뒤로 넘기고 꾸밈없는 얼굴로 환하게 웃으며 자연미인다운 미모를 뽐냈다.꽃무늬 블라우스 차림으로 털모자를 쓴 갓난아기를 품에 안은 모습에서는 단아한 분위기까지 묻어났다. 옆에는 젊은 시절 남편 김관수가 아기 머리에 손을 얹고 나란히 앉아 있었다. 사진 위에는 "돈 없던 20대를 지나… 단란한 가정도 꾸리고"라는 자막이 붙었다.이어 PD의 "서른다섯은 뭘 하든 안 늦은 나이예요?"라는 질문에 사미자는 "안 늦었다. 아직은 안 늦었다"라며 힘을 실어줬다.한편 사미자는 1940년생으로, 배우 출신인 세 살 위 남편 김관수와의 사이에 1남 2녀를 뒀다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr