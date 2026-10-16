이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '내사랑 류이서'

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신화 전진의 아내 류이서가 시험관 유산의 아픔을 딛고 재도전을 예고했다.16일 '내사랑 류이서' 채널에는 "전진♥류이서 부부의 배아 이식 그 후"라는 제목의 영상이 게재됐다.배아 이식 8일 차, 류이서의 임신 테스트기에는 희미한 두 줄이 떴다. 곁에 있던 전진은 곧바로 아내를 끌어안았다.11일 차 혈액검사에서 임신이 다시 확인됐고, 초음파에서는 아기집도 보였다. 류이서는 "아기집이 생겨서, 현재 5주 1일차다. 다음 주에 가서 또 초음파를 보고 난황이 생겼는지를 볼 것 같다"며 다음 검사 일정을 알렸다.기쁨 속에서도 그는 "아기집을 봐도 마냥 좋아하기가 힘들다. 걱정이 된다"며 조심스러워했다.26일 차까지 난황은 정상적으로 보였다. 그러나 32일 차 검사에서 태아의 성장 속도가 크게 떨어졌다는 소견이 나왔다. 담당 의사는 "문제가 생길 확률이 반, 안 생길 확률이 반인 것 같다"고 진단했고, 며칠 뒤 부부는 끝내 유산 소식을 받아들여야 했다.류이서는 "저희는 이번에는 너무 아쉽게 유산으로 마무리가 됐다. 임신을 확인했을 때도 사실 어느 정도는 유산 가능성을 배제하지 않았기 때문에 둘 다 상처가 덜했던 것 같다"며 차분히 당시를 돌아봤다.남편 전진 이야기가 나오자 그는 결국 눈시울을 붉혔다. 류이서는 "남편도 옆에서 너무 많이 혼자 마음 고생을 했는데, 남편에게도 미안하다"며 미안함을 감추지 않았다.떠나보낸 아이에게는 고마움을 남겼다. 그는 "그래도 행복한 시간이었어서, 잠깐이라도 찾아와 준 아기에게 고맙다"고 덧붙였다.한편 류이서는 컨디션을 회복하는 대로 난자 채취부터 다시 시작해 시험관 시술에 재도전할 계획이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr