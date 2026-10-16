배우 이장우가 유튜브 채널 재정비 시간을 갖는다. / 사진=유튜브 채널 '살찐삼촌 이장우' 영상 캡처

배우 이장우는 유튜브 개설 약 1년 만에 재정비 기간을 갖는다. / 사진=유튜브 채널 '살찐삼촌 이장우' 영상 캡처

배우 이장우가 구독자 12만 명을 보유한 유튜브 채널 운영을 잠정 중단한다. 재정비 시간을 가진 뒤 새로운 콘텐츠로 돌아오겠다는 계획이다.15일 유튜브 채널 '살찐삼촌 이장우'에는 '102kg 이장우도 놀란 대구 맛집 공유합니다 (ft. 찜갈비, 막창, 육사시미) 그리고 먹방은 잠시만 안녕!'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 이장우는 대구의 맛집을 돌아다니며 막창, 뭉티기 등 다양한 음식을 맛봤다.영상 말미 이장우는 구독자들에게 채널 운영을 잠시 쉬어간다고 밝혔다. 그는 "1년 정도 전국 방방곡곡 해외까지 맛있는 음식을 먹었는데 '살찐삼촌' 그동안 많이 사랑해주셔서 감사하다"며 "재정비하는 시간을 가지고 더 멋있고 더 맛있고 더 재밌는 채널로 다시 찾아뵙겠다. 조금만 기다려달라"고 말했다.촬영이 끝난 뒤에는 제작진이 준비한 깜짝 케이크가 등장했다. 예상치 못한 선물에 놀란 이장우는 그동안 함께한 제작진에게 고마움을 표했다.마지막으로 구독자들에게 다시 한번 감사의 뜻을 전했다. 이장우는 "지금까지 함께 먹고 웃고 즐겨주셔서 감사하다"며 "더 맛있고 재밌게 돌아오겠다"고 복귀를 약속했다.한편 이장우는 지난해 11월 배우 조혜원과 결혼했다. 그는 같은 해 유튜브 채널 '살찐삼촌 이장우'를 개설한 뒤 전국 각지의 맛집을 소개하는 먹방 콘텐츠를 선보여 왔다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr