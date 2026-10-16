주우재가 침입자와 대치한다./사진제공=MBC
주우재가 침입자와 대치한다./사진제공=MBC
주우재가 나체 사수를 위해 의문의 침입자와 대치를 벌인다.

16일 오후 9시 10분 방송되는 MBC 예능 '뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고'(이하 ‘뭔데뭔데!’) 2회에서는 하하, 허경환, 주우재의 여행지에 직접 찾아온 두 번째 설계자 ‘깐돌이’의 등장과 세 남자를 극한으로 내몬 ‘깐돌이 코스’가 공개된다.
주우재가 침입자와 대치한다./사진제공=MBC
주우재가 침입자와 대치한다./사진제공=MBC
공개된 사진 속에는 의문의 침입자와 방문을 두고 대치 중인 주우재의 모습이 담겼다. 주우재는 갑자기 방으로 들어오려는 침입자의 기척에 당황해 소통을 시도하지만, 장난기 가득한 침입자는 방문 앞을 떠나지 않은 채 주우재를 초조하게 만든다.

침입자의 정체를 알고 있는 하하와 허경환은 과자를 먹으며 관전을 한다. 막내 주우재를 놀릴 생각뿐인 두 형은 침입자의 조력자로 나서 메서드 연기를 펼친다.

침입자는 연장까지 동원해 방문을 열려 하고, 잠에서 확 깬 주우재는 다급하게 “나 벗고 있다고!”, “이 사람 누구야!”를 외친다. 뒤늦게 그의 정체를 확인한 주우재는 분노의 발차기로 응징을 가했다고 해 궁금증이 모인다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

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