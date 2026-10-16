주우재가 침입자와 대치한다./사진제공=MBC

주우재가 침입자와 대치한다./사진제공=MBC

주우재가 나체 사수를 위해 의문의 침입자와 대치를 벌인다.16일 오후 9시 10분 방송되는 MBC 예능 '뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고'(이하 ‘뭔데뭔데!’) 2회에서는 하하, 허경환, 주우재의 여행지에 직접 찾아온 두 번째 설계자 ‘깐돌이’의 등장과 세 남자를 극한으로 내몬 ‘깐돌이 코스’가 공개된다.공개된 사진 속에는 의문의 침입자와 방문을 두고 대치 중인 주우재의 모습이 담겼다. 주우재는 갑자기 방으로 들어오려는 침입자의 기척에 당황해 소통을 시도하지만, 장난기 가득한 침입자는 방문 앞을 떠나지 않은 채 주우재를 초조하게 만든다.침입자의 정체를 알고 있는 하하와 허경환은 과자를 먹으며 관전을 한다. 막내 주우재를 놀릴 생각뿐인 두 형은 침입자의 조력자로 나서 메서드 연기를 펼친다.침입자는 연장까지 동원해 방문을 열려 하고, 잠에서 확 깬 주우재는 다급하게 “나 벗고 있다고!”, “이 사람 누구야!”를 외친다. 뒤늦게 그의 정체를 확인한 주우재는 분노의 발차기로 응징을 가했다고 해 궁금증이 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr