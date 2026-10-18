‘돌싱N모솔’ 김재훈 PD가 현실 커플을 넘어 결혼 커플 탄생을 바라는 목표를 전했다.
오는 11월 3일 오후 10시 E채널·MBC에브리원에서 ‘연애기숙학교 2기-돌싱N모솔’이 첫 방송된다. ‘돌싱N모솔’은 사랑의 끝을 경험한 돌싱 여성들과 연애 경험이 없는 모태솔로 남성들이 ‘연애기숙학교’에서 만나 새로운 사랑에 도전하는 연애 리얼리티 프로그램이다.
1기에서는 돌싱녀들과 모솔남들이 서로에게 마음을 열고 변화해 가는 모습이 담겼다. 좀처럼 어울릴 것 같지 않았던 두 집단의 만남은 최종 세 커플의 탄생으로 이어졌다. 현실 커플은 조지, 순무 한 커플에 그쳤다. 시청률은 전회차 0%대로 저조한 성적을 거뒀다.
2기로 돌아온 김재훈 PD는 이번 프로그램을 통해 이루고 싶은 목표로 실제 커플의 탄생을 넘어선 결혼을 꼽았다. 김 PD는 “시청률도 잘 나오고 화제성도 높으면 당연히 좋겠다. 그리고 가능하다면 저희 연애기숙학교에서 현실 커플을 넘어 결혼하는 커플까지 탄생했으면 좋겠다”고 밝혔다. 이어 “방송은 끝나더라도 프로그램을 통해 시작된 인연이 누군가의 인생에 오래 남을 수 있다면 제작진으로서 그보다 보람 있는 일은 없을 것”이라고 덧붙였다.
2기의 관전 포인트로는 출연진마다 다른 ‘감정의 속도’를 꼽았다. 김 PD는 “누군가는 첫 만남부터 마음이 앞서가고, 누군가는 끝까지 신중하다. 같은 시간을 보내면서도 서로의 마음이 다른 속도로 움직이다 보니 예상하지 못한 상황들이 많이 벌어졌다”고 설명했다. 이어 “처음에는 전혀 연결될 것 같지 않았던 사람들이 가까워지기도 하고, 확신했던 관계가 흔들리기도 한다”며 예측하기 어려운 감정의 변화가 이번 기수의 재미가 될 것이라고 예고했다.
마지막으로 김 PD는 “1기에 보내주신 관심과 사랑에 다시 한번 감사드린다”며 “이번에도 다양한 매력의 돌싱녀들과 개성 있는 모솔남들이 새로운 사랑을 찾아 용기 있게 연애기숙학교에 입학했다”고 전했다.
이어 “설레고, 웃기고, 때로는 답답하고 안타까운 순간들도 있겠지만, 그 모든 과정이 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 현실적인 연애의 모습이라고 생각한다”며 “이번 2기도 출연자들의 이야기를 따뜻한 시선으로 지켜봐 주시고, 함께 응원해 주셨으면 좋겠다”고 당부했다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
오는 11월 3일 오후 10시 E채널·MBC에브리원에서 ‘연애기숙학교 2기-돌싱N모솔’이 첫 방송된다. ‘돌싱N모솔’은 사랑의 끝을 경험한 돌싱 여성들과 연애 경험이 없는 모태솔로 남성들이 ‘연애기숙학교’에서 만나 새로운 사랑에 도전하는 연애 리얼리티 프로그램이다.
1기에서는 돌싱녀들과 모솔남들이 서로에게 마음을 열고 변화해 가는 모습이 담겼다. 좀처럼 어울릴 것 같지 않았던 두 집단의 만남은 최종 세 커플의 탄생으로 이어졌다. 현실 커플은 조지, 순무 한 커플에 그쳤다. 시청률은 전회차 0%대로 저조한 성적을 거뒀다.
2기로 돌아온 김재훈 PD는 이번 프로그램을 통해 이루고 싶은 목표로 실제 커플의 탄생을 넘어선 결혼을 꼽았다. 김 PD는 “시청률도 잘 나오고 화제성도 높으면 당연히 좋겠다. 그리고 가능하다면 저희 연애기숙학교에서 현실 커플을 넘어 결혼하는 커플까지 탄생했으면 좋겠다”고 밝혔다. 이어 “방송은 끝나더라도 프로그램을 통해 시작된 인연이 누군가의 인생에 오래 남을 수 있다면 제작진으로서 그보다 보람 있는 일은 없을 것”이라고 덧붙였다.
2기의 관전 포인트로는 출연진마다 다른 ‘감정의 속도’를 꼽았다. 김 PD는 “누군가는 첫 만남부터 마음이 앞서가고, 누군가는 끝까지 신중하다. 같은 시간을 보내면서도 서로의 마음이 다른 속도로 움직이다 보니 예상하지 못한 상황들이 많이 벌어졌다”고 설명했다. 이어 “처음에는 전혀 연결될 것 같지 않았던 사람들이 가까워지기도 하고, 확신했던 관계가 흔들리기도 한다”며 예측하기 어려운 감정의 변화가 이번 기수의 재미가 될 것이라고 예고했다.
마지막으로 김 PD는 “1기에 보내주신 관심과 사랑에 다시 한번 감사드린다”며 “이번에도 다양한 매력의 돌싱녀들과 개성 있는 모솔남들이 새로운 사랑을 찾아 용기 있게 연애기숙학교에 입학했다”고 전했다.
이어 “설레고, 웃기고, 때로는 답답하고 안타까운 순간들도 있겠지만, 그 모든 과정이 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 현실적인 연애의 모습이라고 생각한다”며 “이번 2기도 출연자들의 이야기를 따뜻한 시선으로 지켜봐 주시고, 함께 응원해 주셨으면 좋겠다”고 당부했다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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