'돌싱N모솔'이 시즌2로 돌아온다./사진제공=E채널·MBC에브리원

'돌싱N모솔'이 시즌2로 돌아온다./사진제공=E채널·MBC에브리원

‘돌싱N모솔’ 김재훈 PD가 현실 커플을 넘어 결혼 커플 탄생을 바라는 목표를 전했다.오는 11월 3일 오후 10시 E채널·MBC에브리원에서 ‘연애기숙학교 2기-돌싱N모솔’이 첫 방송된다. ‘돌싱N모솔’은 사랑의 끝을 경험한 돌싱 여성들과 연애 경험이 없는 모태솔로 남성들이 ‘연애기숙학교’에서 만나 새로운 사랑에 도전하는 연애 리얼리티 프로그램이다.1기에서는 돌싱녀들과 모솔남들이 서로에게 마음을 열고 변화해 가는 모습이 담겼다. 좀처럼 어울릴 것 같지 않았던 두 집단의 만남은 최종 세 커플의 탄생으로 이어졌다. 현실 커플은 조지, 순무 한 커플에 그쳤다. 시청률은 전회차 0%대로 저조한 성적을 거뒀다.2기로 돌아온 김재훈 PD는 이번 프로그램을 통해 이루고 싶은 목표로 실제 커플의 탄생을 넘어선 결혼을 꼽았다. 김 PD는 “시청률도 잘 나오고 화제성도 높으면 당연히 좋겠다. 그리고 가능하다면 저희 연애기숙학교에서 현실 커플을 넘어 결혼하는 커플까지 탄생했으면 좋겠다”고 밝혔다.이어 “방송은 끝나더라도 프로그램을 통해 시작된 인연이 누군가의 인생에 오래 남을 수 있다면 제작진으로서 그보다 보람 있는 일은 없을 것”이라고 덧붙였다.2기의 관전 포인트로는 출연진마다 다른 ‘감정의 속도’를 꼽았다. 김 PD는 “누군가는 첫 만남부터 마음이 앞서가고, 누군가는 끝까지 신중하다. 같은 시간을 보내면서도 서로의 마음이 다른 속도로 움직이다 보니 예상하지 못한 상황들이 많이 벌어졌다”고 설명했다. 이어 “처음에는 전혀 연결될 것 같지 않았던 사람들이 가까워지기도 하고, 확신했던 관계가 흔들리기도 한다”며 예측하기 어려운 감정의 변화가 이번 기수의 재미가 될 것이라고 예고했다.마지막으로 김 PD는 “1기에 보내주신 관심과 사랑에 다시 한번 감사드린다”며 “이번에도 다양한 매력의 돌싱녀들과 개성 있는 모솔남들이 새로운 사랑을 찾아 용기 있게 연애기숙학교에 입학했다”고 전했다.이어 “설레고, 웃기고, 때로는 답답하고 안타까운 순간들도 있겠지만, 그 모든 과정이 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 현실적인 연애의 모습이라고 생각한다”며 “이번 2기도 출연자들의 이야기를 따뜻한 시선으로 지켜봐 주시고, 함께 응원해 주셨으면 좋겠다”고 당부했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr