김연경이 선수들의 부상에 비밀병기를 투입 시킨다./사진제공=MBC

김연경이 선수들의 부상에 비밀병기를 투입 시킨다./사진제공=MBC

김연경 감독이 선수들의 잇단 부상에 깊은 고민에 빠진다.오는 18일 오후 9시 10분 방송되는 MBC ‘신인감독 김연경2’ 2회에서는 일본 명문 배구단 슈지츠 고등학교와의 복수전을 앞두고 본격적인 준비에 나선 김연경 사단의 모습이 그려진다.앞서 ‘필승 원더독스’(이하 원더독스)는 프로 제8구단 창단이라는 최종 목표를 내걸고 시즌2의 시작을 알렸다. 그러나 첫 경기부터 일본 명문 슈지츠 고교와 맞붙게 되며 긴장감이 고조됐다. 슈지츠 고교는 시즌1 당시 ‘필승 원더독스’에 뼈아픈 역전패를 안겼던 팀. 김연경과 선수들은 이번 리벤치 매치에서 설욕을 다짐하며 만반의 준비에 돌입한다.이날 김연경은 슈지츠 고교와의 재대결을 위해 선수들의 컨디션 점검과 훈련에 나선다. 그러나 예상치 못한 부상이 잇따르면서 김 감독의 고민은 깊어진다. 아직 제대로 된 실전도 치르기 전부터 위기에 놓인 원더독스. 뜻밖의 변수를 맞닥뜨린 김연경은 팀의 전력을 재정비하기 위한 해결책을 고심한다.기존 선수들의 자리를 위협할 새로운 비밀병기의 등장이 예고된다. 예상치 못한 인물의 등장에 선수들 사이에서는 놀라움과 긴장감이 교차했다는 후문이다.김연경의 매서운 카리스마도 눈길을 끌 예정이다. 김연경은 비밀병기에게 “얄짤 없어요. 열심히 하세요”라며 단호한 당부를 건넨다. 복수전을 앞두고 잇따른 부상에 새로운 선수의 합류까지, 변화를 맞이한 원더독스가 어떤 모습을 보여줄지 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr