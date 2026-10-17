유재석이 이끄는 '놀면 뭐하니?'가 높은 화제성 지표를 보여주고 있다. / 사진=텐아시아DB

유재석이 이끄는 '놀면 뭐하니?'가 높은 화제성 지표를 보여주고 있다. / 사진제공=MBC

방송인 유재석이 이끄는 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'가 3주간의 결방 이후 선보인 '95 서울가요제'로 올해 자체 최고 화제성 점수를 기록했다.굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 10월 2주 차 TV 화제성 조사에 따르면 '놀면 뭐하니?'는 올해 자체 최고 화제성 점수를 기록하며 토요일 비드라마 부문 1위에 올랐다. TV-OTT 통합 비드라마 부문에서는 4위를 차지했다.'95 서울가요제'는 1990년대 명곡을 재해석하는 음악 프로젝트다. 지난 1차 예선에는 총 14명의 참가자가 출연해 각자의 목소리로 무대를 꾸몄다. 참가자들의 정체를 공개하지 않는 방식으로 진행되면서 온라인에서는 이들이 누구인지 추측하는 반응이 이어졌다.영상 조회수에서도 성과를 냈다. 지난 15일 기준 '놀면 뭐하니?' 공식 유튜브 채널에 공개된 1차 예선 영상의 합산 조회수는 420만회를 넘어섰다.이러한 가운데 17일 방송에서는 '95 서울가요제' 2차 예선이 펼쳐진다. 유재석 PD와 하하, 허경환, 주우재 작가가 새로운 참가자들의 무대를 심사하는 모습이 공개될 예정이다.2차 예선에는 고음과 춤, 랩을 모두 소화하는 참가자부터 발라드에 강점을 지닌 참가자, 앳된 목소리가 특징인 참가자까지 다양한 보컬들이 등장한다. 무대가 이어지는 동안 유재석을 비롯한 출연진이 1990년대 노래를 함께 부르는 상황도 벌어진다.새로운 참가자들의 실력을 확인한 유재석은 "라인업이 더 화려해졌네"라며 감탄한다. 하하는 "'95 서울가요제 잘돼서 10년 더 하겠다"며 유재석을 향해 농담을 던진다.1차 예선에 이어 2차 예선에서도 새로운 참가자들이 등장하는 가운데, 이들의 정체와 본선 진출 여부는 방송을 통해 공개된다.'놀면 뭐하니?'는 이날 오후 6시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr