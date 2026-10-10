사진 = KBS2TV '사랑이 온다'

사진 = KBS2TV '사랑이 온다'

하석진의 레스토랑에 뜻밖의 손님들이 찾아온다.10일 저녁 8시 방송 예정인 KBS 2TV 주말드라마 '사랑이 온다'(연출 홍석구 / 극본 이경희) 20회에서 김무진(하석진 분)은 자신을 찾아와 거침없는 질문을 던지는 한석중(류승수 분)에게 당황하는 가운데 한가네와 한층 더 깊게 얽히기 시작한다.앞서 김무진은 사기를 당한 한규오(배윤규 분)에게 진실을 알린 뒤 자신의 집으로 데려가 다독였다. 또한 김무진은 거듭 선을 긋는 한규림(안희연 분)을 향해 거절해도 계속 고백하겠다는 굳은 의지를 드러냈다. 한편 김무진의 다정한 위로와 한규림의 메시지에 다시 일어선 한규오는 집으로 돌아가 누나와 애틋한 포옹을 나눴다. 멀리서 이들을 지켜보는 김무진의 시선은 가슴 뭉클한 여운을 전했다.10일 방송을 앞두고 공개된 스틸컷에는 김무진의 레스토랑을 찾아온 조흥식(배정남 분)과 한석중의 모습이 눈길을 끈다. 김무진은 한규림의 아빠 한석중의 갑작스러운 등장에 당황스러운 기색을 숨기지 못한다. 한석중은 김무진의 건강 상태부터 숨겨둔 아이가 있는지까지 엉뚱한 질문을 쏟아내고 그는 하나하나 진지하게 답한다. 과연 김무진이 한석중의 짓궂은 탐색전을 어떻게 헤쳐 나갈지 이목이 집중된다.그런가 하면 멍과 상처가 다 나은 한규오는 한층 부드러워진 분위기를 자아낸다. 한규오와 마주 앉은 김무진은 따뜻한 미소와 함께 진심 어린 격려를 건네고 한규오는 고마운 마음을 전한다. 두 사람 사이에는 어느새 끈끈한 유대감이 엿보인다. 한규오의 신뢰를 얻은 김무진이 한규림의 마음까지 열 수 있을지 관심이 모인다.홍옥선(진경 분)은 8년 동안 만나지 않았던 아들 김무진을 찾아온다. 차 안에 앉은 그녀의 눈빛에는 서늘함과 복잡한 감정이 서려 있다. 한편 레스토랑 내부에는 그녀와 고민을 나누며 친구가 된 한석중이 방문한 상태. 서로의 자녀가 누구인지 알지 못한 채 인연을 쌓아온 홍옥선과 한석중 두 사람의 뜻밖의 만남이 성사될지 궁금증을 더한다.KBS 2TV 주말드라마 '사랑이 온다' 20회는 10일 저녁 8시에 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr