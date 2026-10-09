사진=유튜브 '딘딘은 딘딘'

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다이나믹듀오 최자가 클럽을 빌려 성대하게 생일파티를 열던 총각 시절을 떠올렸다.9일 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘'에는 '오늘만큼은 둘보다 나은 셋(?)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 영상에는 힙합 듀오 다이나믹듀오 최자와 개코가 출연해 딘딘과 유쾌한 이야기를 나눴다. 딘딘은 최자와의 첫 만남을 떠올리며 이태원 또는 경리단길 인근의 한 지하 공간에서 열린 파티에 갔던 기억을 꺼냈다.딘딘은 "리듬파워 형들이 있었다. '쇼미더머니' 끝나고 얼마 안 됐을 때였고, 아마 주최가 최자 형이었던 것 같다"고 말했다. 이야기를 듣던 개코는 "너 생일인데"라고 덧붙이며 파티의 정체를 알려줬다.최자는 과거를 떠올리며 "내가 총각 때 내 생일파티를 클럽을 빌려서 성대하게 하던 시절이었다"고 인정했다. 평소 차분한 모습과는 다른 화려한 과거 일화에 딘딘은 당시 파티 현장이 "진짜 개미굴 같았다"며 사람이 빼곡했다고 설명했다.다만 딘딘이 도착했을 때 정작 파티의 주인공인 최자는 자리에 없었다고. 그는 "내가 갔는데 형이 없었다"고 말해 웃음을 자아냈다. 개코는 "완전 만취해서 먼저 빠진 것"이라고 대신 설명했다.최자는 당시 상황에 대해 "내가 모든 사람의 술을 다 받아 먹다 보니까 너무 빨리 간 거다. 눈 떠보니까 난 집이었다"고 털어놨다. 생일을 축하하러 온 이들의 술잔을 모두 받다가 파티가 끝나기도 전 귀가하게 됐다는 이야기였다.딘딘은 자신이 도착했을 때는 파티가 이미 끝물이었다며 "거기서 리듬파워 형들이 왕놀이를 하고 있었다"고 너스레를 떨었다. 최자의 부재 속에서도 열기가 이어졌던 생일파티 풍경이 웃음을 안겼다.오랜 시간 함께 활동해 온 다이나믹듀오의 관계에 관한 이야기도 나왔다. 개코는 두 사람이 다툼에 에너지를 최대한 쓰지 않으려 한다고 말했고, 최자는 "늙어서 이제 싸울 힘도 없다"고 받아쳐 폭소를 유발했다.최근 최자의 달라진 일상도 공개됐다. 개코는 "요즘 최자는 육아 때문에 개인 시간이 너무 소중한 시기"라며 최자와 만날 때 경제부터 드라마까지 여러 영상을 몰아서 본다고 전했다. 개코는 "얘가 지금 충전하고 있구나 싶어서 그냥 냅둔다"고 말해 딸을 키우는 아빠 최자의 현실적인 근황을 짐작하게 했다.한편 최자는 2023년 연하의 비연예인 연인과 결혼했으며, 2024년 첫딸을 품에 안았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr