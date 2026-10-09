사진=유튜브 채널 'STUDIO OMG'

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방송인 서동주가 초보 운전 시절 겪은 아찔한 절벽 추락 사고를 털어놨다.9일 유튜브 채널 'STUDIO OMG'에는 '회피가 이렇게 위험합니다ㅣ안녕들하십니까 EP.08'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 서동주는 "내가 면허를 16살에 땄다"고 운을 뗐다. 유영우가 "그거 한국에서 불법이다. 얘기하면 안 된다"고 농담하자, 그는 "16살 때 미국에 살았다. 학교에서 무료로 연수를 해준다고 해서 땄다"고 설명했다.면허를 딴 뒤에도 운전대를 바로 잡지는 못했다고. 서동주는 "차가 없으니까 운전을 못 하고 미루다가 올드한 중고차를 샀다"며 첫 운전부터 쉽지 않았던 경험을 꺼냈다. 그는 "첫날 바로 끌고 나가다가 양쪽 사이드미러를 다 날려버렸다"고 고백해 놀라움을 안겼다.서동주는 "포기할 수가 없어서 집에 올라가 공사용 테이프로 붙였다. 그렇게 운전했는데 그래도 너무 무섭더라"고 당시를 회상했다. 결국 그는 운전의 두려움을 이기지 못한 채 해당 차량을 세워두고 몇 년간 운전대를 잡지 않았다고 밝혔다.대학교 4학년이 됐을 무렵 다시 운전에 도전했다는 서동주는 더 큰 사고를 겪었다. 산길을 오르내리던 중 맞은편에서 다가오는 차량을 마주했고, 피하려던 순간 당황해 브레이크가 아닌 엑셀을 밟았다는 것.그는 "산에 올라갔다가 내려오는데 마주 오는 차를 피하다가 너무 무서워서 액셀을 밟고 절벽으로 바로 떨어졌다"고 말했다. 갓길에 차를 세우려던 상황이었지만, 차량은 그대로 절벽 쪽으로 향했다고 전했다.다행히 차량은 절벽 아래로 완전히 추락하지 않고 나무에 걸렸다. 서동주는 "나무에 걸려서 겨우 살았다"며 "마지막에 절벽에서 끼익 하는데 너무 무서워서 멈춰 있었다"고 긴박했던 순간을 떠올렸다. 그는 문을 조심스럽게 열고 차 밖으로 기어 나왔다고 덧붙였다.사고 직후 위에 있던 사람이 상황을 지켜보며 괜찮은지 물었다고. 서동주는 자신이 살아 있다고 답했다며 극적으로 위기를 넘긴 당시를 전했다. 그는 "그때 느낀 게 너무 오랫동안 회피했구나 싶었다"고 털어놨다.유영우는 "그게 회피냐. 저는 위에 계신 분이 회피했다는 건가 싶었다"고 반응해 웃음을 자아냈다.한편 서동주는 2010년 재미교포 사업가와 결혼했으나 2014년 이혼했다. 이후 지난해 6월 4세 연하의 비연예인 남성과 재혼해 새로운 출발을 알렸다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr