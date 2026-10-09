사진=MBN '전현무계획4'

사진=MBN '전현무계획4'

사진=MBN '전현무계획4'

사진=MBN '전현무계획4'

사진=MBN '전현무계획4'

사진=MBN '전현무계획4'

사진=MBN '전현무계획4'

'전현무계획4' 이준이 여행 내내 같은 옷을 입는 남다른 소비 습관을 공개했다.9일 방송된 MBN·채널S '전현무계획4'에는 가수 겸 배우 이준이 '먹친구'로 출연해 전현무, 곽준빈과 울산의 맛을 찾아 나섰다.이날 이준은 자신을 따라붙는 '연예계 대표 짠돌이' 수식어에 "전혀 아니다"라며 억울함을 드러냈다. 하지만 전현무와 곽준빈은 기다렸다는 듯 이준의 절약 일화를 쏟아내 웃음을 자아냈다.전현무는 이준이 다른 프로그램에 출연했을 당시 입었던 옷을 언급했다. 그는 "영상 속에서 입은 옷과 스튜디오에서 입은 옷이 똑같더라. 같은 옷이었다"고 폭로했다. 촬영 현장뿐 아니라 일상에서도 비슷한 차림을 고수하는 이준의 모습이 포착됐다는 것.곽준빈도 해외여행 당시 기억을 꺼냈다. 그는 "같이 일주일 동안 세계여행을 간 적이 있다. 많은 게스트와 다녀봤는데 이준 형은 가벼운 배낭 하나만 들고 왔다"고 밝혔다. 이어 "일주일 동안 단벌 신사였다. 이준 형을 생각하면 그 옷밖에 떠오르지 않는다"고 덧붙였다.전현무 역시 여행지에서 목격한 이준의 패션을 공개했다. 그는 다낭 촬영 당시 이준이 냉장고 바지를 며칠째 입었다며 "4일 내내 입더라. 공항에서도 그걸 입고 있었다"고 전했다. 여행지에서 산 옷을 촬영 기간 내내 입은 뒤 귀국길에도 같은 바지를 착용했다는 설명에 이준은 난감한 웃음을 보였다.두 사람의 연이은 폭로에도 이준은 자신이 돈을 아끼는 사람은 아니라고 주장했다. 곽준빈이 "알뜰하게 소비하는 것 같다"고 하자, 이준은 "알뜰하지 않다. 그냥 안 살 뿐"이라고 짧게 답했다. 필요하지 않은 물건은 애초에 사지 않는다는 확고한 소비 기준에 전현무와 곽준빈은 "강적이다"라며 웃음을 터뜨렸다.그는 아이돌 활동 시절을 떠올리며 "거의 기절하면서 촬영하고 실려 가고 그랬다"고 말했다. 드라마 속 강한 역할을 소화하다 음악방송 MC를 맡고, 예능 촬영 뒤 춤 연습까지 이어갔다며 "혼자 못 걸었다"고 바쁜 일상을 회상했다.이준의 절약 습관에는 과거 가정 형편도 영향을 미쳤다고, 그는 엠블랙 활동 당시 쉴 틈 없는 스케줄을 소화하며 수입을 얻었지만, 당시에는 집이 어려워 번 돈이 대부분 빠져나갔다고 털어놨다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr