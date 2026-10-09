사진=MBC '뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고'

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'뭔데뭔데' 개그맨 허경환이 유재석의 빈자리를 유쾌하게 표현하며 웃음을 안겼다.9일 첫 방송된 MBC '뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고'에서는 하하, 허경환, 주우재가 1박 2일 여행을 계획하는 모습이 그려졌다.이날 세 사람은 여행지를 정하기 위해 모였지만, 시작부터 의견이 팽팽하게 엇갈렸다. 허경환은 "일단 셋이서 서울을 떠나야 돼요. 서울에 있으면 여행 같지가 않아"라며 여행에 대한 기대를 드러냈다.하하는 물놀이를 언급하며 스노클링을 해보고 싶다는 바람을 전했다. 반면 주우재는 보다 강도 높은 익스트림 액티비티를 추천했다. 하하는 주우재의 제안을 듣자마자 "그게 무슨 재미가 있느냐"며 반대했고, 주우재 역시 "스노클링이 재밌어요? 난 재미없어"라고 맞받아쳤다.서로 다른 여행 취향을 확인한 두 사람은 티격태격하며 목소리를 높였다. 그 사이 허경환은 대화에 쉽게 끼어들지 못한 채 뒷목을 긁적이는 모습으로 웃음을 더했다. 하하와 주우재의 확고한 취향 대결에 허경환이 난감해하는 모습이 포착된 것.주우재는 세 사람의 조합을 두고 "망나니 세 명이 모여서 노는 건데"라고 표현했다. 그러자 허경환은 조용히 "재석 없는 하루"라고 덧붙였다. 유재석 없이 여행을 떠나게 된 상황을 한마디로 요약한 셈이다.하하는 "여기서까지 재석이 형 얘기야?"라고 반응하며 허경환을 놀렸다. 주우재도 허경환의 달라진 분위기를 놓치지 않았다. 그는 "이 형 모드가 있네. 유재석과 무재석"이라며 유재석이 함께할 때와 그렇지 않을 때 허경환의 텐션이 확연히 다르다고 폭로했다.하하 역시 "너무하다. 너 재석 없는 놈이구나"라고 거들며 장난을 이어갔다. 주우재는 "재석이 형 있을 때랑 무재석일 때랑 진짜 다르네, 텐션이?"라고 재차 강조했다.계속된 놀림에 허경환은 "어지러워요. 재석증이 있어가지고"라고 답했다. 유재석과 떨어진 상황을 '재석증'이라는 말로 재치 있게 받아친 허경환의 반응에 현장은 웃음으로 물들었다.한편 '뭔데뭔데! 이게 무슨 난리고'는 '놀면 뭐하니?'의 스핀오프 프로그램이다. 하하, 허경환, 주우재가 쉬는 것조차 뜻대로 되지 않는 여행을 떠나는 모습을 담는다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr